До 17 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 1 апреля

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В Амурской области 1 апреля ожидается увеличение облачности, в отдельных районах пройдет небольшой дождь. В некоторых районах севера осадки будут сильными. Южный ветер, местами переходящий на северо-западный, разгонится до 7-12 метров в секунду. Его порывы составят 17-22 метров в секунду.

Термометры покажут плюс 12…17 градусов, местами в осадках будет плюс 3…8. В Благовещенске также ожидается увеличение облачности, преимущественно будет без осадков. Южный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду, местами усиливаясь до 15-20 метров в секунду. Термометры покажут 15…17 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL