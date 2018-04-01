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сегодня, 10:09 2

До 17 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 1 апреля

До 17 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 1 апреля
Фото: Pixabay

В Амурской области 1 апреля ожидается увеличение облачности, в отдельных районах пройдет небольшой дождь. В некоторых районах севера осадки будут сильными. Южный ветер, местами переходящий на северо-западный, разгонится до 7-12 метров в секунду. Его порывы составят 17-22 метров в секунду.

Термометры покажут плюс 12…17 градусов, местами в осадках будет плюс 3…8.

В Благовещенске также ожидается увеличение облачности, преимущественно будет без осадков. Южный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду, местами усиливаясь до 15-20 метров в секунду. Термометры покажут 15…17 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • батарейка

    батарейка
    2 часа назад

    А где ж циклон? Где осадки?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Пока только дым.

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