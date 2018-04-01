Житель Свободного лишился свободы на полгода за 11 краж

Фото: riamobalashiha.ru

Амурчанина приговорили к 6 годам 2 месяцам лишения свободы за серию краж. Житель Свободного обворовывал квартиры, а также совершил кражи из гаража, автомобиля, подсобного помещения салона сотовой связи. Кроме того, он воровал имущество у родственников.

В июле 2017 года сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Свободненский» провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых в квартире одного из домов Свободного задержали мужчину, совершившего 11 краж. Это ранее неоднократно судимый местный житель 1984 года рождения.

При задержании мужчина оказал сопротивление стражам правопорядка. У него была изъята крупная сумма денег. Как впоследствии установили – это деньги, добытые преступным путём. По каждому факту кражи следователями возбуждены уголовные дела, которые впоследствии соединены в одно производство.

В отношении фигуранта уголовного дела по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия и суда установлено, что мужчина совершил четыре кражи из квартир жителей города. Пользуясь тем, что хозяева квартир, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, не закрывают окна на лоджиях и балконах, он проникал в квартиры и похищал имущество. По одному из эпизодов ущерб составил около 1 миллиона рублей.

Кроме того, мужчина совершал кражи из гаража, автомобиля, подсобного помещения салона сотовой связи, похитил в магазине деньги из лежащей на прилавке сумки. Помимо этого, пользуясь чужим сотовым телефоном, похитил деньги, переведя их на счет своей банковской карты, а также воровал имущество у родственников.

Свободненский городской суд Амурской области назначил мужчине наказание в виде 6 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу 10 потерпевших причиненный материальный ущерб, сообщает амурское управление МВД.