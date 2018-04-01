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Житель Свободного лишился свободы на полгода за 11 краж

Житель Свободного лишился свободы на полгода за 11 краж
Фото: riamobalashiha.ru

Амурчанина приговорили к 6 годам 2 месяцам лишения свободы за серию краж. Житель Свободного обворовывал квартиры, а также совершил кражи из гаража, автомобиля, подсобного помещения салона сотовой связи. Кроме того, он воровал имущество у родственников.

В июле 2017 года сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Свободненский» провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых в квартире одного из домов Свободного задержали мужчину, совершившего 11 краж. Это ранее неоднократно судимый местный житель 1984 года рождения.

При задержании мужчина оказал сопротивление стражам правопорядка. У него была изъята крупная сумма денег. Как впоследствии установили – это деньги, добытые преступным путём. По каждому факту кражи следователями возбуждены уголовные дела, которые впоследствии соединены в одно производство.

В отношении фигуранта уголовного дела по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия и суда установлено, что мужчина совершил четыре кражи из квартир жителей города. Пользуясь тем, что хозяева квартир, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, не закрывают окна на лоджиях и балконах, он проникал в квартиры и похищал имущество. По одному из эпизодов ущерб составил около 1 миллиона рублей.

Кроме того, мужчина совершал кражи из гаража, автомобиля, подсобного помещения салона сотовой связи, похитил в магазине деньги из лежащей на прилавке сумки. Помимо этого, пользуясь чужим сотовым телефоном, похитил деньги, переведя их на счет своей банковской карты, а также воровал имущество у родственников.

Свободненский городской суд Амурской области назначил мужчине наказание в виде 6 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу 10 потерпевших причиненный материальный ущерб, сообщает амурское управление МВД.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Полиграф

    Полиграф
    1 час назад

    редакция вразуми, за 11 краж посадили на пол года или как по тексту на 6 лет. как говориться "зима -лето, зима - лето восемь пасок и домой". На что же рассчитывать порядочному человеку перед тем как взломать замок в дверях буржуя.

  • Ростик

    Ростик
    22 минуты назад

    ПРОСТО человек живет по криптонскому календарю, но приговор решил оставить как есть - в григорианском). Не дай бог иметь такого начальника тюрьмы))))

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