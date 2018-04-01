В Благовещенске ночью сгорел стихийный мемориал в память о погибших в Кемерове (видео)

В ночь на 1 апреля в Благовещенске случилось возгорание на площади имени Ленина. Там горел стихийный мемориал, организованный горожанами в память о погибших в Кемерове. На месте работали сотрудники полиции, им предстоит установить, был ли это поджог.

Видео с место пожара появилось ночью в соцсетях и мессенджерах. Со слов очевидцев, на место выезжала полиция и пожарные. Но официальную информацию по этому поводу пока не удалось получить.

Как рассказал один из организаторов мемориала, о случившемся он узнал, когда находился на работе. Попасть на площадь ему удалось уже после того, как часть игрушек и цветов были уничтожены огнем.

«Есть две версии – либо это поджог, либо случайность. Мог дунуть ветер и пламя разгорелось от свечи. Я вызвал сотрудников полиции, составили протокол, я написал объяснительную. Сейчас будут полицейские устанавливать, что случилось», – рассказал Игорь Меметов.

Как сообщалось ранее, в пятницу часть игрушек с мемориала увезли на кладбище на детские могилки. Оставшуюся часть должны были убрать на следующей неделе, после того, как пройдет 9 дней со дня гибели маленьких кировчан.