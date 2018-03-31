Благовещенский плейбэк-театр проведет благотворительный перфоманс

Фото: www.cablook.com

В Благовещенске состоится благотворительный перфоманс Амурского плейбэк-театра. Средства, вырученные от продажи билетов, пойдут в помощь Богородичному Среднебельскому женскому монастырю.

Перфоманс состоится 15 апреля в 17:30, в областной научной библиотеке по адресу: улица Ленина, 139.

Темой, объединяющей выступления артистов, будет «Один день». «Один день – это много или мало? Один день может решить всю жизнь. День, когда вы отправились в путешествие, день, когда вы встретились с любимым человеком, когда вы получили счастливый шанс в вашей жизни, день, когда вы принесли с улицы того самого котенка, день, когда вы сдали сложный экзамен. Каждый день неповторим и уникален», – говорят артисты.

Плейбэк – это театр зрительских историй. Любой желающий может поделиться своей историей, которую артисты тут же представят на сцене – без подготовки, с минимальным использованием реквизита. Действо основано на импровизации.

Билет стоит 350 рублей. Заказать его можно по телефону: +7-914-577-37-81 (Анна).