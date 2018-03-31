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сегодня, 19:58 4

Блогер Илья Варламов посетит Благовещенск 2 апреля

Блогер Илья Варламов посетит Благовещенск 2 апреля
Фото: wikipedia

Российский блогер Илья Варламов приедет в Благовещенск. Варламов известен в блогосфере благодаря рассказам о путешествиях по разным странам и городам. Илья пишет об их развитии, часто критикуя застройщиков и представителей власти, не обращающих должного внимания на проблему развития инфраструктуры.

В субботу, 31 марта, блогер сообщил читателям о том, что в настоящее время он находится в Пекине. 1 апреля Варламов планирует посетить Хэйхэ, 2 апреля будет в Благовещенске, откуда поедет в Уссурийск, затем – в Суйфэньхэ и Харбин. После визита в южные города Китая блогер вернется в Россию.

Варламов дважды писал о Благовещенске в своем блоге. Первый пост посвящен прекращению троллейбусного движения. Второй – скандальному открытию детской площадки на набережной реки Амур.

«Как вы поняли, намечается много всего интересного из приграничных районов. Посмотрим, как развиваются города на российско-китайской границе», – написал Илья. Путешественник принимает предложения, пожелания и приглашения – в комментариях к записи в блоге или на указанный там же адрес электронной почты.

Просмотров всего: 196

#жизнь #Китай

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    визит согласован на уровне правительства?

  • Я сама

    Я сама
    36 минут назад

    Если б не был согласован, он бы до нас просто не доехал...

  • full

    full
    35 минут назад

    А чо поехал то, интернет отключили?

  • Братеев

    Братеев
    16 минут назад

    снова гадость напишет про город

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