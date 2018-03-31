Блогер Илья Варламов посетит Благовещенск 2 апреля

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Российский блогер Илья Варламов приедет в Благовещенск. Варламов известен в блогосфере благодаря рассказам о путешествиях по разным странам и городам. Илья пишет об их развитии, часто критикуя застройщиков и представителей власти, не обращающих должного внимания на проблему развития инфраструктуры.

В субботу, 31 марта, блогер сообщил читателям о том, что в настоящее время он находится в Пекине. 1 апреля Варламов планирует посетить Хэйхэ, 2 апреля будет в Благовещенске, откуда поедет в Уссурийск, затем – в Суйфэньхэ и Харбин. После визита в южные города Китая блогер вернется в Россию.

Варламов дважды писал о Благовещенске в своем блоге. Первый пост посвящен прекращению троллейбусного движения. Второй – скандальному открытию детской площадки на набережной реки Амур.

«Как вы поняли, намечается много всего интересного из приграничных районов. Посмотрим, как развиваются города на российско-китайской границе», – написал Илья. Путешественник принимает предложения, пожелания и приглашения – в комментариях к записи в блоге или на указанный там же адрес электронной почты.