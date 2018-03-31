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сегодня, 18:18 22

Поведение школьниц возмутило пассажиров поезда на Дальнем Востоке

Поведение школьниц возмутило пассажиров поезда на Дальнем Востоке
Фото: Amurvisit.ru

В Архаре школьницы распивали спиртное у всех на виду на территории железнодорожного вокзала. Об этом пишет Deita.ru со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Прибывшие полицейские на транспорте доставили девочек 15 и 16 лет в детскую комнату полиции станции Архара.

16-летний подросток привлечен к административной ответственности, за действия ее 15-летней подружки придется отвечать ее отцу. Кроме того, вопросами поведения школьниц займутся в отделе по делам несовершеннолетних. Там инцидент, возмутивший пассажиров и горожан, рассмотрят и примут соответствующее решение.

16-летней девушке придется выплатить штраф в размере до 1 000 рублей, отцу ее подружки — до 2 000 рублей. Также детям провели разъяснительную беседу о недопустимости потребления алкоголя.

Просмотров всего: 1826

#дети #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • UHBB_AMUR

    UHBB_AMUR
    2 часа назад

    Акселератки...

  • Я сама

    Я сама
    2 часа назад

    Какие акселератки?

    Повторение поведения родителей...

  • Буцефал

    Буцефал
    2 часа назад

    Кури,бухай-рожай уродов!

  • full

    full
    1 час назад

    Я так и не понял - что они сделали? Находились в непотребном виде? Что то сделали с порядком?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Нормальные девчонки.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    full

    Я так и не понял - что они сделали? Находились в непотребном виде? Что то сделали с порядком?



    Менты козлы

  • mnbv199

    mnbv199
    1 час назад

    Tуман

    Нормальные девчонки.



    Пускай твои дети и внуки будут такими "нормальными", а пока собери учебники, в понедельник в школу.

  • Соната

    Соната
    56 минут назад

    распивали у всех на виду, а возмутило только пассажиров

    это стоит обсудить

    а подростки разные, с ними воспитательные мероприятия проводить и проводить. Это подростки еще раз повторю

    А вот все взрослые - ведь кроме пассажиров там еще куча народу была - с ними уже беседы не помогут. Они просто обыватели, идущие мимо

  • Генрих VI

    Генрих VI
    53 минуты назад

    Штаны снять и вожжами по заднице.

  • chuma

    chuma
    52 минуты назад

    Вы, Вашество, вожжи замучаетесь искать.

  • Tуман

    Tуман
    52 минуты назад

    mnbv199

    Tуман

    Нормальные девчонки.



    Пускай твои дети и внуки будут такими "нормальными", а пока собери учебники, в понедельник в школу.



    Соси

  • full

    full
    44 минуты назад

    Соната

    распивали у всех на виду, а возмутило только пассажиров

    это стоит обсудить

    а подростки разные, с ними воспитательные мероприятия проводить и проводить. Это подростки еще раз повторю

    А вот все взрослые - ведь кроме пассажиров там еще куча народу была - с ними уже беседы не помогут. Они просто обыватели, идущие мимо



    Вспомните случай с некоей дамой по фамилии Щербина. Вспомнили? Что то я не припомню Вашего возмущения по этому поводу.

  • Соната

    Соната
    42 минуты назад

    full

    Соната

    распивали у всех на виду, а возмутило только пассажиров

    это стоит обсудить

    а подростки разные, с ними воспитательные мероприятия проводить и проводить. Это подростки еще раз повторю

    А вот все взрослые - ведь кроме пассажиров там еще куча народу была - с ними уже беседы не помогут. Они просто обыватели, идущие мимо



    Вспомните случай с некоей дамой по фамилии Щербина. Вспомнили? Что то я не припомню Вашего возмущения по этому поводу.



    не помню этого случая, напомните

  • full

    full
    38 минут назад

    Соната

    full

    Соната

    распивали у всех на виду, а возмутило только пассажиров

    это стоит обсудить

    а подростки разные, с ними воспитательные мероприятия проводить и проводить. Это подростки еще раз повторю

    А вот все взрослые - ведь кроме пассажиров там еще куча народу была - с ними уже беседы не помогут. Они просто обыватели, идущие мимо



    Вспомните случай с некоей дамой по фамилии Щербина. Вспомнили? Что то я не припомню Вашего возмущения по этому поводу.



    не помню этого случая, напомните



    На Ютубе есть ролик, где ГИБДД остановила пьяную в хлам Щербину и такого же Левицкого, по второй фамилии немного не уверен, но вроде он был... Поучителен не только ролик, но и конечный результат.

  • Соната

    Соната
    34 минуты назад

    full

    Соната

    full

    Соната

    распивали у всех на виду, а возмутило только пассажиров

    это стоит обсудить

    а подростки разные, с ними воспитательные мероприятия проводить и проводить. Это подростки еще раз повторю

    А вот все взрослые - ведь кроме пассажиров там еще куча народу была - с ними уже беседы не помогут. Они просто обыватели, идущие мимо



    Вспомните случай с некоей дамой по фамилии Щербина. Вспомнили? Что то я не припомню Вашего возмущения по этому поводу.



    не помню этого случая, напомните



    На Ютубе есть ролик, где ГИБДД остановила пьяную в хлам Щербину и такого же Левицкого, по второй фамилии немного не уверен, но вроде он был... Поучителен не только ролик, но и конечный результат.



    Я должна была это помнить и возмущаться? Если даже Вы не уверены в фамилиях... Кто это? Очередные пьяные малолетки мимо которых все шли?

  • full

    full
    28 минут назад

    Соната

    full

    Соната

    full

    Соната

    распивали у всех на виду, а возмутило только пассажиров

    это стоит обсудить

    а подростки разные, с ними воспитательные мероприятия проводить и проводить. Это подростки еще раз повторю

    А вот все взрослые - ведь кроме пассажиров там еще куча народу была - с ними уже беседы не помогут. Они просто обыватели, идущие мимо



    Вспомните случай с некоей дамой по фамилии Щербина. Вспомнили? Что то я не припомню Вашего возмущения по этому поводу.



    не помню этого случая, напомните



    На Ютубе есть ролик, где ГИБДД остановила пьяную в хлам Щербину и такого же Левицкого, по второй фамилии немного не уверен, но вроде он был... Поучителен не только ролик, но и конечный результат.



    Я должна была это помнить и возмущаться? Если даже Вы не уверены в фамилиях... Кто это? Очередные пьяные малолетки мимо которых все шли?



    И вот правильно я был не уверен, фамилия Ивлев.

    https://youtu.be/HY2Rp0O47UY

  • Соната

    Соната
    23 минуты назад

    С темой ветки это как вяжется?

    Есть мнения?))

  • Леонидова

    Леонидова
    19 минут назад

    full

    Соната

    full

    Соната

    full

    Соната

    распивали у всех на виду, а возмутило только пассажиров

    это стоит обсудить

    а подростки разные, с ними воспитательные мероприятия проводить и проводить. Это подростки еще раз повторю

    А вот все взрослые - ведь кроме пассажиров там еще куча народу была - с ними уже беседы не помогут. Они просто обыватели, идущие мимо



    Вспомните случай с некоей дамой по фамилии Щербина. Вспомнили? Что то я не припомню Вашего возмущения по этому поводу.



    не помню этого случая, напомните



    На Ютубе есть ролик, где ГИБДД остановила пьяную в хлам Щербину и такого же Левицкого, по второй фамилии немного не уверен, но вроде он был... Поучителен не только ролик, но и конечный результат.



    Я должна была это помнить и возмущаться? Если даже Вы не уверены в фамилиях... Кто это? Очередные пьяные малолетки мимо которых все шли?



    И вот правильно я был не уверен, фамилия Иевлев.

    https://youtu.be/HY2Rp0O47UY



    Девкам можно, а чиновнице низзя? ))))))Где справедливость? А серьезно, пропащие малолетние девки, распивающие на вокзале.

  • full

    full
    16 минут назад

    У них праздник. Каникулы.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    16 минут назад

    chuma

    Вы, Вашество, вожжи замучаетесь искать.



    Ну, тогда чересседельник, уздечку или портупею снять, чтобы знали, как себя вести в общественном месте. Ведь надо же что-то сделать.

  • Леонидова

    Леонидова
    11 минут назад

    Генрих VI

    chuma

    Вы, Вашество, вожжи замучаетесь искать.



    Ну, тогда чересседельник, уздечку или портупею снять, чтобы знали, как себя вести в общественном месте. Ведь надо же что-то сделать.



    вы думаете надо? я думаю нет смысла...они уже выбрали свой путь - бутылка, вокзал

  • V.M.

    V.M.
    10 минут назад

    Прочла статью и удивилась такому незначительному штрафу.

    Оказывается:

    За появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность в соответствии со ст. 20.21 КоАП РФ наступает административная ответственность в виде наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.

    По установленному статьей 2.3. КоАП РФ правилу, административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.

    В случае нахождения в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции к административной ответственности, в соответствии со ст. 20.22. КоАП РФ, привлекаются родители (законные представители), на которых может быть наложен штраф в размере от 1500 до 2000 тысяч рублей.

    Так может, что-то в законах нужно менять? Если бы от 10 тыс руб (половину з/платы) отец платил за пьяную дочку,

    больше бы толку было?

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