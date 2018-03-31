Поведение школьниц возмутило пассажиров поезда на Дальнем Востоке

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Прибывшие полицейские на транспорте доставили девочек 15 и 16 лет в детскую комнату полиции станции Архара.

16-летний подросток привлечен к административной ответственности, за действия ее 15-летней подружки придется отвечать ее отцу. Кроме того, вопросами поведения школьниц займутся в отделе по делам несовершеннолетних. Там инцидент, возмутивший пассажиров и горожан, рассмотрят и примут соответствующее решение.

16-летней девушке придется выплатить штраф в размере до 1 000 рублей, отцу ее подружки — до 2 000 рублей. Также детям провели разъяснительную беседу о недопустимости потребления алкоголя.