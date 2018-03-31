Цирк-шапито «Адреналин» собрал аншлаг в Благовещенске

Первое выступление цирка-шапито «Адреналин» в Благовещенск прошло с аншлагом. Перед благовещенской публикой выступили собаки, львы и верблюды под руководством дрессировщика. В металлическом шаре гоняли мотоциклисты.

Под куполом, установленным на площади возле Общественно-культурного центра, показывал трюки воздушный гимнаст.

Несмотря на то, что концертная программа длится больше двух часов, главные зрители – дети – совсем не устали. Некоторые поделились впечатлениями. «Мне понравилось, когда они на мотоциклах в кругу носились!» – сказал мальчик. «Понравилось все, было очень интересно. Особенно верблюды и львы – танцевали, бегали», – рассказала юная зрительница.

Перед публикой работали три африканских льва – Симба, Алекс и Диего. Звери прыгали с тумбы на тумбу, танцевали, ходили по жердочке на высоте и прыгали через огненное кольцо. А дрессировщик демонстрировал смертельный номер – кормил хищников сырым мясом, держа его во рту.

Первое представление цирка «Адреналин» прошло с аншлагом. Благовещенцы активно покупают билеты, их стоимость – от 500 до 1 500 рублей.