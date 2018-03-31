В ДВОКУ провели выпускной для 246 курсантов

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище имени маршала Советского Союза Константина Рокоссовского состоялся выпускной. Обучение закончили курсанты, прошедшие обучение по программам мотострелковых, арктических и горных подразделений.

Среди выпускников – 11 золотых медалистов. На церемонии присутствовали родные и близкие курсантов. В ДВОКУ учатся не только граждане Российской Федерации со всей страны, но и граждане зарубежных государств.

Уже в мае у выпускников начнется распределение по местам службы. В июне в ДВОКУ состоится выпускной для морских пехотинцев.