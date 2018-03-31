Благовещенец получил ожоги лица при пожаре в квартире
В пожаре, случившемся в благовещенском жилом доме, пострадал мужчина. Как сообщало ИА «Амур.инфо», пожар на пятом этаже дома по улице Калинина, возник 30 марта.
По данным главного управления МЧС России по Амурской области, возгорание началось на кухне. В течение семи минут пожарные ликвидировали открытое горение. При пожаре пострадал мужчина. С термическими ожогами 2-3 степени лица и дыхательных путей пострадавшего госпитализировали в Амурскую областную клиническую больницу.
«Предположительно, пожар возник в результате нарушения правил монтажа газового оборудования. Обстоятельства происшедшего выясняются», – сообщает пресс-служба ведомства.
В результате пожара повреждена кухня на площади около 10 квадратных метров и бытовая техника. Квартира закопчена по всей площади. Дальнейшего распространения огня пожарные не допустили.
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