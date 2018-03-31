Благовещенец получил ожоги лица при пожаре в квартире

По данным главного управления МЧС России по Амурской области, возгорание началось на кухне. В течение семи минут пожарные ликвидировали открытое горение. При пожаре пострадал мужчина. С термическими ожогами 2-3 степени лица и дыхательных путей пострадавшего госпитализировали в Амурскую областную клиническую больницу.

«Предположительно, пожар возник в результате нарушения правил монтажа газового оборудования. Обстоятельства происшедшего выясняются», – сообщает пресс-служба ведомства.

В результате пожара повреждена кухня на площади около 10 квадратных метров и бытовая техника. Квартира закопчена по всей площади. Дальнейшего распространения огня пожарные не допустили.