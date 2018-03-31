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сегодня, 12:07 2

В Шимановске камера видеонаблюдения сняла незадачливую воровку (видео)

В Шимановске камера видеонаблюдения сняла незадачливую воровку (видео)

В одном из продуктовых магазинов Шимановска камера внутреннего наблюдения записала инцидент. Женщина остановилась у витрины и начала прятать продукты за пояс брюк.

Похоже, посетительница даже не предполагала, что ее снимает видеокамера. Набрав продуктов, женщина потерял равновесие и упала, уронив полку с товарами.

Запись камеры видеонаблюдения опубликовали в соцсетях. Как отмечается в пояснении к видео, попытка кражи была предпринята 27 марта. Вынести товар из магазина женщине помешали охранники.

Просмотров всего: 132

#происшествия #торговля #Шимановск

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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    8 минут назад

    Да она пьяная...впрочем, как и большинство жителей загнивающего города...

  • Lizunka

    Lizunka
    3 минуты назад

    ПшёлТы

    Да она пьяная...впрочем, как и большинство жителей загнивающего города...



    Злые вы! Просто она первый раз такое делала, просто нервничала, вот чуть-чуть покачнулась и упала

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