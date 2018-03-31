В Шимановске камера видеонаблюдения сняла незадачливую воровку (видео)

В одном из продуктовых магазинов Шимановска камера внутреннего наблюдения записала инцидент. Женщина остановилась у витрины и начала прятать продукты за пояс брюк.

Похоже, посетительница даже не предполагала, что ее снимает видеокамера. Набрав продуктов, женщина потерял равновесие и упала, уронив полку с товарами.

Запись камеры видеонаблюдения опубликовали в соцсетях. Как отмечается в пояснении к видео, попытка кражи была предпринята 27 марта. Вынести товар из магазина женщине помешали охранники.