Россиянин решил оформить дальневосточный гектар в виде знака Бэтмена

Россиянин решил получить бесплатный дальневосточный гектар, оформив границы участка в виде знака Бэтмена. Надел земли, размежеванный в виде эмблемы, уже появился на карте Приморья.

Участок выглядит действительно странно и непривычно, а в Сети шутят, что следующим шагом его владельца может стать строительство «бэт-пещеры» или даже целого города Готэм, сообщает Newsru.com.

Участок находится у берега Японского моря около живописной бухты Бойсмана. Землю еще не оформили в собственность и не поставили на кадастровый учет, поэтому официального владельца у «бэт-гектара» нет. По словам специалистов, в рамках программы получения земли на Дальнем Востоке действительно можно выбирать участки произвольной формы, главное, чтобы они вписывались в общие правила. Участок не должен нарушать права других людей, покушаться на территорию объектов общего пользования и быть больше одного гектара.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. Оформление участка проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы надальнийвосток.рф.