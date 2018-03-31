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С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии
Фото: myslo.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации с 1 апреля социальных пенсий. Как сообщает «Российская газета», средний размер социальной пенсии составит 9 062 рубля.

Индексация производится ежегодно с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. В 2017 году он составил 8 315 рублей, что на 2,9 процента выше, чем годом ранее.

Одновременно повышаются пенсии отдельным категориям граждан. Это военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и члены их семей, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава и другие категории. Увеличатся другие выплаты, размер которых зависит от социальных пенсий.

«Сама по себе индексация коснется приблизительно 4 миллионов человек», – заявил премьер на заседании правительства. На повышение пенсий правительство выделяет в этом году 9,6 миллиарда рублей.

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#жизнь #российская власть #экономика

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