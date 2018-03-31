В Благовещенске за один вечер в ДТП пострадали четыре человека

Фото: mreporter_blg

В Благовещенске за один пятничный вечер случились два ДТП. Оба – с пострадавшими. Первая авария произошла в 19:30 на перекрестке Партизанской и Амурской. Второе ДТП случилось в 23:20 на перекрестке Октябрьской и Артиллерийской.

В 19:30 на нерегулируемом перекрестке улиц Партизанской и Амурской мужчина 1979 года рождения, управлявший Mitsubishi Pajero, не пропустил Toyota Probox. От удара внедорожник «мицубиси» опрокинулся и врезался в Nissan Wingroad. С места происшествия в больницу увезли рулевого «мицубиси».

В 23:20 возле дома № 218 на улице Октябрьской столкнулись Toyota Mark II и Toyota Land Cruiser Prado. За рулем «марка» был молодой человек 1995 года рождения. Поворачивая налево на перекрестке, он не пропустил «прадо» и допустил столкновение. Судя по фото, сделанным очевидцами, удар был сокрушительной силы. Седан буквально смят, а внедорожник снес деревья.

Медицинская помощь потребовалась мужчине 1969 года рождения – водителю «прадо», а также водителю и пассажиру «марка». Всех пострадавших доставили в больницу.

Как сообщили в областном управлении ГИБДД, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившихся аварий.