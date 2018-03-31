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В Благовещенске за один вечер в ДТП пострадали четыре человека

В Благовещенске за один вечер в ДТП пострадали четыре человека
Фото: mreporter_blg

В Благовещенске за один пятничный вечер случились два ДТП. Оба – с пострадавшими. Первая авария произошла в 19:30 на перекрестке Партизанской и Амурской. Второе ДТП случилось в 23:20 на перекрестке Октябрьской и Артиллерийской.

В 19:30 на нерегулируемом перекрестке улиц Партизанской и Амурской мужчина 1979 года рождения, управлявший Mitsubishi Pajero, не пропустил Toyota Probox. От удара внедорожник «мицубиси» опрокинулся и врезался в Nissan Wingroad. С места происшествия в больницу увезли рулевого «мицубиси».

В 23:20 возле дома № 218 на улице Октябрьской столкнулись Toyota Mark II и Toyota Land Cruiser Prado. За рулем «марка» был молодой человек 1995 года рождения. Поворачивая налево на перекрестке, он не пропустил «прадо» и допустил столкновение. Судя по фото, сделанным очевидцами, удар был сокрушительной силы. Седан буквально смят, а внедорожник снес деревья.

Медицинская помощь потребовалась мужчине 1969 года рождения – водителю «прадо», а также водителю и пассажиру «марка». Всех пострадавших доставили в больницу.

Как сообщили в областном управлении ГИБДД, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившихся аварий.

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#ДТП

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  • КанзаС

    КанзаС
    44 минуты назад

    Вечер Тяпницы...Весна...Олени...

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