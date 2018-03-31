Благовещенские бизнесмены возмущены платными курсами по пожарной безопасности

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В редакцию Амур.инфо обратились предприниматели одного из торговых центров Благовещенска. Они рассказали, что их оповестили о необходимости пройти платные курсы по пожарной безопасности. Владельцы точки заподозрили организаторов курсов в желании заработать на трагедии в Кемерове.

По словам одного из предпринимателей, все владельцы торговых точек в центре получили записки, в которых говорилось, что один из специализированных центров проводит внеплановое обучение по противопожарной безопасности.

«Я позвонила в этот центр, спросила, в чем такая необходимость пройти эти курсы, а мне сказали, что с собой надо иметь две тысячи рублей. Знаете, возмутило не то, что нужно эти деньги отдать, а то, что наживаются на всем. Я лучше эти две тысячи лучше каким-нибудь детям переведу. Только случилась эта трагедия, прошли бы лучше по отделам, рассказали, что делать. Предприниматели все возмутились. И нам даже не денег жалко, если бы сказали скинуться для Кемерова, мы бы это сделали. Но все говорят: "Да что это такое! Не успели там пожар потушить, а здесь уже по две тысячи собирают"», – рассказала возмущенная предприниматель.

По словам женщины, ранее ни на какие курсы их не приглашали, и в последний раз централизованное обучение по пожарной безопасности они проходили лет 8 назад. Больше никаких курсов предприниматель не припомнила.

В учебном центре пояснили, что к ним обратился представитель другого торгового центра с просьбой провести выездное занятие для их арендаторов. И предположили, что информацию заодно передали в соседний ТЦ.

«Раз в три года необходимо проходить программу для руководителей и ответственных лиц по мерам пожарной безопасности. Это касается и предпринимателей. Нас попросили провести занятие в зале торгового центра, а так, у нас каждую среду проводится обучение по ПТМу – пожарно-техническому минимуму. Руководитель должен иметь такое удостоверение, то есть он должен быть обучен мерам пожарной безопасности. Согласно 390-м правилам, такое удостоверение должен иметь каждый руководитель. Стоит занятие согласно прейскуранту 2 000 рублей, но приходить к нам мы никого не заставляем. Если не хотят, пусть не занимаются», – заявили в учебном центре.

Обучение проходит по учебному плану и проводится на основании лицензии на образовательную деятельность, которую выдает министерство образования.

В амурском МЧС рассказали, что подобные центры их ведомству не подчиняются, но подтвердили, что раз в три года руководители действительно должны проходить противопожарное обучение. Наличие специального удостоверения проверяют контролирующие органы во время проверок, а их отсутствие может обернуться для нарушителя штрафом.

Правда, в последние годы для малого и среднего предпринимательства ввели так называемые надзорные каникулы – до конца 2018 года их исключили из всех плановых проверок, в том числе по пожарной безопасности. Однако после трагедии в Кемерове прокуратура инициировала большие проверки мест с массовым пребыванием людей. Во время таких проверок как раз и могут потребовать то самое удостоверение на знание пожарно-технического минимума, а за его отсутствие – оштрафовать.