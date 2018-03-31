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сегодня, 09:27 4

Благовещенские бизнесмены возмущены платными курсами по пожарной безопасности

Благовещенские бизнесмены возмущены платными курсами по пожарной безопасности
Фото: obzorus.com

В редакцию Амур.инфо обратились предприниматели одного из торговых центров Благовещенска. Они рассказали, что их оповестили о необходимости пройти платные курсы по пожарной безопасности. Владельцы точки заподозрили организаторов курсов в желании заработать на трагедии в Кемерове.

По словам одного из предпринимателей, все владельцы торговых точек в центре получили записки, в которых говорилось, что один из специализированных центров проводит внеплановое обучение по противопожарной безопасности.

«Я позвонила в этот центр, спросила, в чем такая необходимость пройти эти курсы, а мне сказали, что с собой надо иметь две тысячи рублей. Знаете, возмутило не то, что нужно эти деньги отдать, а то, что наживаются на всем. Я лучше эти две тысячи лучше каким-нибудь детям переведу. Только случилась эта трагедия, прошли бы лучше по отделам, рассказали, что делать. Предприниматели все возмутились. И нам даже не денег жалко, если бы сказали скинуться для Кемерова, мы бы это сделали. Но все говорят: "Да что это такое! Не успели там пожар потушить, а здесь уже по две тысячи собирают"», – рассказала возмущенная предприниматель.

По словам женщины, ранее ни на какие курсы их не приглашали, и в последний раз централизованное обучение по пожарной безопасности они проходили лет 8 назад. Больше никаких курсов предприниматель не припомнила.

В учебном центре пояснили, что к ним обратился представитель другого торгового центра с просьбой провести выездное занятие для их арендаторов. И предположили, что информацию заодно передали в соседний ТЦ.

«Раз в три года необходимо проходить программу для руководителей и ответственных лиц по мерам пожарной безопасности. Это касается и предпринимателей. Нас попросили провести занятие в зале торгового центра, а так, у нас каждую среду проводится обучение по ПТМу – пожарно-техническому минимуму. Руководитель должен иметь такое удостоверение, то есть он должен быть обучен мерам пожарной безопасности. Согласно 390-м правилам, такое удостоверение должен иметь каждый руководитель. Стоит занятие согласно прейскуранту 2 000 рублей, но приходить к нам мы никого не заставляем. Если не хотят, пусть не занимаются», – заявили в учебном центре.

Обучение проходит по учебному плану и проводится на основании лицензии на образовательную деятельность, которую выдает министерство образования.

В амурском МЧС рассказали, что подобные центры их ведомству не подчиняются, но подтвердили, что раз в три года руководители действительно должны проходить противопожарное обучение. Наличие специального удостоверения проверяют контролирующие органы во время проверок, а их отсутствие может обернуться для нарушителя штрафом.

Правда, в последние годы для малого и среднего предпринимательства ввели так называемые надзорные каникулы – до конца 2018 года их исключили из всех плановых проверок, в том числе по пожарной безопасности. Однако после трагедии в Кемерове прокуратура инициировала большие проверки мест с массовым пребыванием людей. Во время таких проверок как раз и могут потребовать то самое удостоверение на знание пожарно-технического минимума, а за его отсутствие – оштрафовать.

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#пожары #финансы

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    В этом случае должна быть альтернативная возможность аттестации на знание ТПБ, любой мало-мальски образованный человек может сам прочитать методичку и сдать экзамен на проверку знаний, заплатив только за корочку. Но наша, ск бл, действительность, как всегда, принимает самые извращённые формы. Пишите Путину...

  • OT

    OT
    1 час назад

    Ну это а как-же иначе? Капитализм стоит денег и без денег в нем гибнут и сгорают как в Кемерове.

  • Victrix

    Victrix
    12 минут назад

    В редакцию Амур.инфо обратились руководители курсов по пожарной безопасности. Они рассказали, что предприниматели одного из торговых центров Благовещенска требуют деньги за свой товар. Организаторы курсов заподозрили владельцев торговой точки в желании заработать...

  • ямщик

    ямщик
    2 минуты назад

    Ага, блин, возмущению нет предела. Все кругом платное, а их должны бесплатно обучать.

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