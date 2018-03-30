В Тамбовском районе будут судить водителя, из-за которого погиб пассажир

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В Тамбовском районе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении в местного жителя. По его вине в автомобильной аварии погиб 19-летний парень.

На скамье подсудимых окажется 20-летний амурчанин. Следствием установлено, что 8 ноября 2017 года в ночное время он управлял автомобилем, будучи нетрезвым, при этом в машине находился пассажир – 19-летний житель Тамбовского района. Проезжая по селу Тамбовка, водитель превысил скорость, не справился с управлением, в результате произошло опрокидывание авто. Пассажир был доставлен в Тамбовскую районную больницу, где от полученных травм он скончался.

Амурчанину грозит от 2 до 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, сообщает прокуратура Амурской области.