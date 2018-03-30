«Крылья»: Дима попал в дом ребенка, едва появившись на свет

«Альфа-канал» продолжает знакомить амурчан с детьми, которым нужна семья. Герой очередного сюжета – малыш по имени Дима.

В апреле Диме исполнится два года, а он только делает первые шаги. В дом ребенка малыш попал сразу после рождения – маму лишили родительских прав. Ребенок появился на свет на шестом месяце беременности весом около килограмма. Медики боролись за его жизнь. И поэтому только сейчас мальчик догоняет своих сверстников в развитии.

«Он пришел к нам с диагнозом "детский церебральный паралич". Учитывая нашу, я так думаю, хорошую реабилитацию, уход, лечение, ребенок у нас встал. У него такой умненький взгляд! У меня сразу возникла надежда, что он встанет и пойдет. Немножко с задержкой, но пойдет», – рассказывает педиатр Ирина Мингалова.

Сегодня у малыша не диагностируют серьезных патологий. Он научился самостоятельно есть, понимает и знает всех воспитателей. С другими детьми Дима добрый и щедрый. На занятиях – усидчивый и внимательный.

Слова «мама» мальчик не говорит, «папа» – тоже не знает. Тех, кто особенно к нему внимателен, зовет «баба». Воспитатели, насколько возможно, уделяют малышу внимание, но этого мало. Ему нужны любящие родители, и тогда, уверены в доме ребенка, Дима догонит сверстников.

«Взяла я его на руки – все, он уже молчит. Ласки нужно ребенку. Ласковый очень. Очень ласковый и послушный. Он очень хорошо на занятиях сидит, внимательно слушает. Любит также смотреть книжки, сказки когда читаешь – внимательно слушает. Хороший мальчик», – говорит воспитатель Наталья Хижнякова.

В доме ребенка надеются, что найдутся неравнодушные люди, которые захотят стать родителями Димы. Иначе через год мальчика отправят в детский дом, где ему снова придется привыкать к воспитателям, которые, как бы они ни старались, не смогут заменить родителей.

Линия для усыновителей: 8 (4162) 200-249.