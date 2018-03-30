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В Приамурье завершились профилактические отжиги

В Приамурье завершились профилактические отжиги

В Амурской области закончили проведение профилактических отжигов. Траву и сухостой выжгли на территории больше 100 тысяч гектаров. Эти меры необходимы, чтобы оградить леса от пламени в пожароопасный период.

Сотрудники лесничества приступили к профилактическим отжигам, как только с полей начал сходить снег, – в этом году из-за малоснежной зимы раньше обычного, с середины марта. Пока земля мерзлая, а почва влажная, справиться с огнем не представляет особого труда.

«Мы используем РО – это ранцевый огнетушитель. Дальше здесь представлена воздуходувка. Она выдуванием тушит, сбивает пламя», – рассказывают специалисты об используемых средствах.

Профилактические отжиги лесоохрана проводит осенью и весной только на установленной территории. Ее согласовывают с главами муниципалитетов, федеральной и областной противопожарной службой, ЕДДС. В первую очередь сухостой и траву выжигают рядом с местами отдыха, дачными поселками, лесными массивами. В этом году палам подверглись больше сотни тысяч гектаров земли по области.

«На данный момент у деревьев нет сокотечения, поэтому им меньше всего вреда приносится в этот период времени. Если это будет позже, то вред деревьям будет большой. Контролируемые профилактические выжигания никогда не уйдут в лес», – говорит руководитель благовещенского лесничества Виктор Куловеров.

Это одна из мер подготовки к пожароопасному периоду, когда даже тлеющая сигарета может привести к большому пожару. Выжженная территория оградит лес и другие объекты от внезапного возгорания, говорят в лесоохране. Кроме этого, профилактические палы пускают заранее, чтобы предупредить население о скором наступлении пожароопасного периода.

«На данный момент на территории Благовещенского района введен период тишины. То есть сейчас все профилактические выжигания запрещены. В скором времени будет введен противопожарный режим», – отмечает Виктор Куловеров.

Он распространяется, в том числе, на дачников. Так что сжечь сухую траву они смогут теперь только после пожароопасного периода. Ловить поджигателей будет специальный патруль.

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#пожары #природа

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    25 минут назад

    Ждем пожаров.

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