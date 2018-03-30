Благовещенцев спросили, будут ли они бойкотировать торговые центры
31 марта неизвестные призывают устроить бойкот торговых центров. Поддержат ли эту акцию жители Благовещенска, журналисты узнали на улицах города. Большинство участников опроса такую меру не поддержали.
«Трагедия тронула, но бойкотировать не вижу смысла. Все это забудут скоро», – высказался молодой человек.
«Мы собираться не будем, просто в "Острова" не пойдем, хотя собирались туда. Мы считаем, что это большое горе и мы должны объединяться в горе и поддержать друг друга», – отметила горожанка.
«Наверное, нет, потому что мы живем в России. Ну, день, два, три – сколько будет этот бойкот? Все равно все потом вернется так, как и было», – сообщил благовещенец.
«Нет, потому что нужно их проверять, а не бойкотировать», – сказала еще одна собеседница.
«А толку не будет, ну, потому что это всегда было так и будет. Почему произошла трагедия? Потому что тщательно не проверяли. Так и будет дальше», – высказала свое мнение девушка.
«Да, скорее всего. Чтобы руководители и все вышестоящие обратили внимание на проблемы в торговых центрах», – сообщила другая девушка.
«Власти все равно ни к чему не прислушиваются. Они для вида сделают какую-нибудь небольшую подачку народу, а потом все равно все будет так же», – сказал горожанин.
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