Благовещенцев спросили, будут ли они бойкотировать торговые центры

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«Трагедия тронула, но бойкотировать не вижу смысла. Все это забудут скоро», – высказался молодой человек.

«Мы собираться не будем, просто в "Острова" не пойдем, хотя собирались туда. Мы считаем, что это большое горе и мы должны объединяться в горе и поддержать друг друга», – отметила горожанка.

«Наверное, нет, потому что мы живем в России. Ну, день, два, три – сколько будет этот бойкот? Все равно все потом вернется так, как и было», – сообщил благовещенец.

«Нет, потому что нужно их проверять, а не бойкотировать», – сказала еще одна собеседница.

«А толку не будет, ну, потому что это всегда было так и будет. Почему произошла трагедия? Потому что тщательно не проверяли. Так и будет дальше», – высказала свое мнение девушка.

«Да, скорее всего. Чтобы руководители и все вышестоящие обратили внимание на проблемы в торговых центрах», – сообщила другая девушка.

«Власти все равно ни к чему не прислушиваются. Они для вида сделают какую-нибудь небольшую подачку народу, а потом все равно все будет так же», – сказал горожанин.