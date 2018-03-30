В Благовещенске будут судить жителей Тюмени, уводивших деньги амурчан

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Прокурор Благовещенска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего и 44-летнего жителей города Тюмени. Мужчины обвиняются в серии преступлений в отношении жителей Приамурья. Они обманом похищали их деньги.

Преступления были совершены в 2016 году. Злоумышленники вводили амурчан в заблуждение, предлагая купить у них контейнеры, пиломатериалы, металлическую арматуру и вагончики-бытовки. При этом никакого товара у них на самом деле не было. Обязательным условием «сделок» была предоплата. Когда жители области соглашались и переводили деньги преступникам, те их присваивали.

Ущерб от действий мошенников превысил 211 тысяч рублей.

30 марта уголовное дело было направлено прокуратурой Благовещенска в городской суд. За совершение таких преступлений судом может быть назначено наказание до 5 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.