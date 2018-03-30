Амурчан призывают не пользоваться машинами во время циклона

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«Нужно нам всем объективно оценивать ситуацию: весна пришла в область, но перепады температуры еще возможны, как возможны и разные осадки. Мы рекомендуем отнестись с пониманием к работе дорожных организаций, одновременно на всех дорогах устранять последствия природных "капризов" невозможно. Поэтому если есть возможность не пользоваться транспортным средством – не пользуйтесь, есть возможность переждать – переждите.

Комплекс мероприятий будет проведен, дневная температура снимет риски на проезжей части, дорожные условия станут безопасней», – сказал министр транспорта и строительства Приамурья Андрей Тягло.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области, дорожные службы готовы к приходу стихии.