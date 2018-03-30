В апреле на реке Амур в Приамурье будут проводить взрывные работы

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Приамурье создана объединенная оперативная группа, которая займется взрывными работами на затороопасных участках реки Амур. Специалисты будут работать на Амуре с 4 по 13 апреля.

Взрывные работы проведут на участках реки, расположенных в Шимановском, Магдагачинском и Сковородинском районах. В составе оперативной группы – сотрудники ГУ МЧС России по Амурской области, спасатели и спасатели-взрывники. Возглавит группу заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Амурской области Александр Пантелеев, сообщает пресс-служба ведомства.

Просмотров всего: 58

#МЧС

распечатать

Александр Авдеев