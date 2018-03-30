Над тротуаром в центре Благовещенска разрушается балкон

В центре Благовещенска осыпается балкон жилого дома. На тротуар с высоты второго этажа на тротуар упали куски бетона.

Двухэтажный дом по адресу: улица Зейская, 193, расположен в самом центре города. Здание старое, построено в первой половине 50-х годах прошлого века. Его обслуживает ООО «Жил-Комфорт».

На первом этаже дома находятся аптека и магазины. Аварийный балкон расположен над тротуаром с оживленным движением. «Вечером в четверг я пошла в магазин и увидела, что от балкона отвалились довольно крупные фрагменты. На следующий день обратилась в управляющую компанию. Сообщила адрес дома и описала суть проблемы. Мне пообещали: "Разберёмся". Так я живу неподалеку, то как минимум дважды в день прохожу мимо этого дома. Похоже, управляющая компания не спешит разобраться. Тем временем куски бетона с тротуара убрали на газон, чтобы они не мешали прохожим», – говорит женщина.

Разрушающийся бетон обнажил арматуру конструкции. Состояние балкона свидетельствует о необходимости его ремонта.