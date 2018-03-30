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сегодня, 18:04 4

Над тротуаром в центре Благовещенска разрушается балкон

Над тротуаром в центре Благовещенска разрушается балкон

В центре Благовещенска осыпается балкон жилого дома. На тротуар с высоты второго этажа на тротуар упали куски бетона.

Двухэтажный дом по адресу: улица Зейская, 193, расположен в самом центре города. Здание старое, построено в первой половине 50-х годах прошлого века. Его обслуживает ООО «Жил-Комфорт».

На первом этаже дома находятся аптека и магазины. Аварийный балкон расположен над тротуаром с оживленным движением. «Вечером в четверг я пошла в магазин и увидела, что от балкона отвалились довольно крупные фрагменты. На следующий день обратилась в управляющую компанию. Сообщила адрес дома и описала суть проблемы. Мне пообещали: "Разберёмся". Так я живу неподалеку, то как минимум дважды в день прохожу мимо этого дома. Похоже, управляющая компания не спешит разобраться. Тем временем куски бетона с тротуара убрали на газон, чтобы они не мешали прохожим», – говорит женщина.

Разрушающийся бетон обнажил арматуру конструкции. Состояние балкона свидетельствует о необходимости его ремонта.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Хончо

    Хончо
    31 минута назад

    В первую очередь собственник квартиры должен озаботится этим вопросом! А то у нас любят о своих правах на каждом углу глотку драть, а вот об обязанностях своих предпочитают забыть!

  • Rak900

    Rak900
    27 минут назад

    балкон это общедомовое строение, собственник не причем

  • Энн

    Энн
    13 минут назад

    Разрушается сама балконная плита, значит ответственность несет управляйка.

  • vertex

    vertex
    13 минут назад

    Да в тех домах лохматого года все балконы такие. Район хороший, дома снесут и построят курятник многоэтажный в году так 2081 - ом.

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