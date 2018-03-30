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сегодня, 17:47 0

«День прыгуна», школьный КВН и концерт бардов: выходные в Благовещенске

«День прыгуна», школьный КВН и концерт бардов: выходные в Благовещенске
Фото: viktorjõhvi - Blogspot

В эти выходные в Благовещенске можно будет сходить в цирк шапито, а также на несколько различных мастер-классов. Кроме того, в городе пройдет турнир по лазертагу и соревнования по легкой атлетике. Благовещенцев приглашают на концерт «Барды смеются» и музыкальную сказку «Карр-Лсон встречает друзей». Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в выходные.

Суббота, 31 марта

Дом ремесел приглашает на два мастер-классав технике бисероплетения и по народной кукле. Начало в 10:15. Необходима предварительная запись.

Также пройдут соревнования по легкой атлетике «День прыгуна». С 10:30 до 12:30 состоятся прыжки в высоту на стадионе «Юность». А с 14:00 до 17:00 будут прыжки в длину на стадионе «Амур».

В большом зале ОКЦ покажут музыкальную сказку «Карр-Лсон встречает друзей». Начало в 16:00.

В 17:00 в ГДК можно будет посмотреть спектакль «Чеховские пьесенки» народного молодежного театра имени Васильевых по пьесам Чехова «Предложение» и «Медведь».

Театр кукол приглашает в 11:00 на спектакль «Бука». А в театре драмы в 18:00 покажут «Тартюф».

В рамках абонемента «Живая струна» в областной филармонии пройдет концерт «Барды смеются». Начало в 18:00.

Воскресенье, 1 апреля

В Доме ремесел в 10:30 начнется мастер-класс по бисероплетению, а в 11:00 состоится мастер-класс по работе с глиной.

В театре драмы покажут спектакль «Доходное место». Начало в 12:00.

В 14:00 в отделении ОКЦ по адресу: улица Чайковского, 191, начнется мастер-класс по изготовлению кормушек, посвящённый Всемирному дню птиц.

Амурский областной дом народного творчества приглашает на концерт образцового хореографического ансамбля «Мы». Начало в 15:00.

В бассейне «Надежда» пройдут соревнования по плаванию в зачет 11 спартакиады трудовых коллективов города Благовещенска. Начало соревнований в 09:00.

В 16:00 в ОКЦ состоится ½ финала областной школьной лиги КВН.

Суббота и воскресенье, 31 марта и 1 апреля

Оба выходных дня по адресу: улица Северная, 165А/2, пройдет отборочный турнир по лазертагу среди юниоров на кубок федерации военно-тактических игр Амурской области. В турнире примут участие более 100 человек.

31 марта с 08:30 до 09.30 состоится регистрация команд участников; 09:30–09:40 – открытие соревнований; с 09:40 до 13:30 пройдут сами соревнования; в 13:45 состоится подведение итогов. 1 апреля с 09:00 до 09:15 пройдет построение команд участников; с 09:30 до 13:45 состоятся сами соревнования; с 13:45 до 14:10 – награждение команд участников и торжественное закрытие соревнований.

Также в субботу и воскресенье благовещенцев приглашают в цирк шапито «Адреналин». Представление «Хищники» покажут в шатре на площади ОКЦ.

Подробное расписание мероприятий и киносеансов есть в разделе «Афиша».

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#жизнь

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