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сегодня, 17:56 1

В торговой компании Благовещенска нашли 20 тысяч литров незаконного алкоголя

В торговой компании Благовещенска нашли 20 тысяч литров незаконного алкоголя
Фото: fsrar.ru

В среду, 28 марта, в Благовещенске пресекли нелегальный оборот алкогольной продукции. Сотрудники межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ДФО в ходе контрольного мероприятия нашли 13 тысяч бутылок алкоголя, находящегося в незаконном обороте.

В ходе проверки помещений фирмы на улице Промышленной нашли около 13 тысяч бутылок напитков, изготавливаемых на основе пива – всего около 20 тысяч литров. Фирма осуществляла закупку пивных напитков у ряда организаций, которые не производили найденный алкоголь по адресам осуществления деятельности.

В настоящее время вся алкогольная продукция арестована, проводится административное расследование.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Хончо

    Хончо
    30 минут назад

    В первую очередь собственник квартиры должен озаботится этим вопросом! А то у нас любят о своих правах на каждом углу глотку драть, а вот об обязанностях своих предпочитают забыть!

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