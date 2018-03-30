В торговой компании Благовещенска нашли 20 тысяч литров незаконного алкоголя

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В среду, 28 марта, в Благовещенске пресекли нелегальный оборот алкогольной продукции. Сотрудники межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ДФО в ходе контрольного мероприятия нашли 13 тысяч бутылок алкоголя, находящегося в незаконном обороте.

В ходе проверки помещений фирмы на улице Промышленной нашли около 13 тысяч бутылок напитков, изготавливаемых на основе пива – всего около 20 тысяч литров. Фирма осуществляла закупку пивных напитков у ряда организаций, которые не производили найденный алкоголь по адресам осуществления деятельности.

В настоящее время вся алкогольная продукция арестована, проводится административное расследование.