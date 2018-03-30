Амурчанин получил 10 лет и 6 месяцев за посылку с наркотиком

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В Райчихинске осужден мужчина. Он признан виновным в пересылке наркотиков в крупном размере.

Райчихинский городской суд установил, что в июле 2017 года у мужчины 1989 года рождения решил отправить знакомому в Бурятию посылку. В ней было масло каннабиса массой 6,78 грамма. Вещество он упаковал в семь резиновых перчаток, которые поместил в полимерный пакет. На почте амурчанин оформил отправление заказной бандеролью.

В августе посылку изъяли сотрудники правоохранительных органов в Республике Бурятия. Отправителя нашли. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконная пересылка наркотических средств, совершенная в крупном размере, в целях сбыта».

При назначении наказания суд учел полное признание вины и раскаяние в содеянном. Кроме того, подсудимый активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Также свою роль сыграли молодой возраст и рецидив преступления, которое было совершено в период условно-досрочного освобождения. В результате суд назначил наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.