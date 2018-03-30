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сегодня, 17:37 0

Тигрята из семьи амурских тигров стали самостоятельными

Тигрята из семьи амурских тигров стали самостоятельными
Фото: animalsglobe.ru

Специалисты с помощью фотоловушек продолжают отслеживать жизнь амурских тигров Бори и Светлой и их детенышей, которые живут в заказнике «Журавлиный» ЕАО. Тигрята подросли и начали самостоятельную жизнь.

«Почти на всех кадрах юные полосатые хищники ходят без мамы. Изредка их следы пересекаются с родителями. За зиму тигрята заметно подросли, и их размеры вообще не отличаются от размеров взрослых тигров. Пока все три тигренка держатся вместе. Их родители тоже в прекрасной форме», – сообщает АНО «Центр Амурский тигр».

Как сообщало Амур.инфо, тигров Борю и Светлую выпустили в тайгу в 2014 году. Светлую выпустили в заказнике «Журавлиный» в ЕАО, а Борю – в Амурской области. В выпуске Бори участвовал президент РФ Владимир Путин. До этого к жизни в дикой природе животных готовили в центре реабилитации.

Тигры выбрали местом проживания заказник «Журавлиный» в Еврейской АО. В декабре 2017 года стало известно, что в тигрином семействе пополнение – у пары родилось трое тигрят. Это событие уникально потому, что выпущенные людьми тигры смогли самостоятельно сформировать пару и стать родителями, пишет РИА Новости.

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#животные #жизнь

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