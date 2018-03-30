В «Островах» закроют батутный центр из-за претензий по пожарной безопасности

В торгово-развлекательном центре «Острова» собираются закрыть батутный центр. Во время проверки комплекса выяснилось, что в случае пожара не все посетители смогут добраться до эвакуационных выходов. Арендатору придется сделать перепланировку. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал Альберт Скнарин, управляющий ТРЦ «Острова».

По словам управляющего, к самим эвакуационным выходам из батутного центра у проверяющих вопросов не возникло. Выйти оттуда можно сразу через три двери. Однако, как выяснилось, не все посетители смогут до них добраться.

«По батутному центру – эвакуационный выход конкретно из этого центра есть. Выйти оттуда можно через три двери: эвакуационный выход, вход к ним, и слева есть еще один выход, который, правда, перегорожен тренажерами. Очень много вопросов по батутному центру не об эвакуационном выходе, а как до него добраться – все уставлено батутами, узкими проходами вокруг этих батутов, которые многие люди, наверное, не смогут перепрыгнуть и добраться до этой лестницы.

Персонал данного центра знает все выходы, но у них очень много препятствий до этих выходов, по ним очень много вопросов. Мы готовы закрыть батутный центр, приостановить деятельность и предъявить арендатору конкретные требования по безопасности находящихся у них детей. Должен быть проект, который нужно утвердить в МЧС, с нами согласовать и выстроить этот батутный центр согласно проекту», – рассказал Альберт Скнарин.

Управляющий ТРЦ «Острова» также рассказал, что при проверке были выявлены и другие нарушения в целом по торговому центру. В частности, по количеству пожарных датчиков, которых оказалось меньше, чем положено. Это связано с тем, что некоторые арендаторы поставили дополнительные перегородки, не установив при этом дополнительные датчики.

Также в некоторых небольших отделах нет системы аварийного освещения, которое включается при обесточивании здания. Это теперь должны устранить либо арендаторы самостоятельно, либо при участии торгового центра.

«Понятное дело, что при таком очень большом торговом центре не может не быть замечаний, недочетов, нашего невнимания, неучета. Естественно, где-то в каком-то углу какой-то датчик перегорел. На такой большой территории их стоят тысячи, все это на общем пульте управления по пожарной безопасности на посту охраны, и все это видно. Естественно, пока пошли этот датчик менять, отвлеклись по разным причинам, в другом углу может случиться то же самое с таким же датчиком. Не без этого. Где-то удлинитель бросили после выходных не проследили, а он помешал каким-то действиям, пожарным шторам. Или там скамейки передвинули и не проследили, чтобы их убрали туда, где они не мешают», – рассказал управляющий.

При этом прозвучало, что в целом в здании работает аварийное освещение, которое включается автоматически при полном обесточивании здания. В случае ЧП аварийное освещение сработает над всеми местами общего пользования.

Также в здании центра 7 основных и 26 аварийных выходов. Дополнительные выходы закрыты изнутри на шпингалеты, которые, по мнению управляющего, сможет легко открыть даже ребенок.

После трагедии в Кемерове в «Островах» планируют раз в полгода приглашать в Grand Arena Ostrova специалистов центра противопожарной безопасности и проводить для сотрудников центра обучающие семинары. Побывать на таких занятиях смогут и все желающие, заверил Альберт Скнарин. Также там рассматривают возможность перед киносеансами демонстрировать ролики с планами эвакуации.

Интервью с Альбертом Скнариным выйдет в эфир благовещенской телекомпании «Альфа-канал» (ТНТ) сегодня, 27 марта, в 18:10 и в 20:35. Текстовая и видеоверсии будут опубликованы на сайте в разделе «Простые вопросы».