Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:22 2

Бывших руководителей областного УФСИН обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Бывших руководителей областного УФСИН обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя начальника УФСИН Амурской области и начальника тылового обеспечения управления. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Они заплатили почти 10 миллионов рублей за поставки продовольствия, которых не было.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», по версии следствия, заместитель начальника управления ФСИН Карен Аракелян преступил закон в декабре 2015 года. Он, зная, что обязательства по поставке пищевой продукции для нужд амурского УФСИН по ранее заключенным госконтрактам не выполнены поставщиком, подписал заявки на оплату этих контрактов как исполненных.

Пресс-служба областного следственного управления сообщает, что обвиняются уже двое сотрудников – под обвинение попал бывший начальник тылового обеспечения управления. Согласно материалам уголовного дела, между управлением и ведомственным предприятием были заключены государственные контракты на поставку продовольствия. Предприятие свои обязательства на декабрь 2015 года не выполнило. Однако, с целью создания видимости бесперебойного обеспечения подразделений УФСИН положенным по нормам продовольствием, обвиняемые создали условия по подготовке документов, необходимых для проведения оплаты фактически не поставленной продукции.

В результате с расчетного счета управления перечислили на счет предприятия более 9,7 миллиона рублей, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов указанного органа государственной власти.

В настоящее время следствием собран достаточный объем доказательств, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Просмотров всего: 342

#криминал #происшествия #суды

распечатать


Происшествия 4

Над тротуаром в центре Благовещенска разрушается балкон
Происшествия 1

В торговой компании Благовещенска нашли 20 тысяч литров незаконного алкоголя

Происшествия 1

Амурчанин получил 10 лет и 6 месяцев за посылку с наркотиком
Общество 2

В «Островах» закроют батутный центр из-за претензий по пожарной безопасности
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    59 минут назад

    Что они там едят? Охренеть.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    25 минут назад

    "Самовара" на нары отправьте...За удобрения.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь