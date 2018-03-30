Бывших руководителей областного УФСИН обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя начальника УФСИН Амурской области и начальника тылового обеспечения управления. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Они заплатили почти 10 миллионов рублей за поставки продовольствия, которых не было.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», по версии следствия, заместитель начальника управления ФСИН Карен Аракелян преступил закон в декабре 2015 года. Он, зная, что обязательства по поставке пищевой продукции для нужд амурского УФСИН по ранее заключенным госконтрактам не выполнены поставщиком, подписал заявки на оплату этих контрактов как исполненных.

Пресс-служба областного следственного управления сообщает, что обвиняются уже двое сотрудников – под обвинение попал бывший начальник тылового обеспечения управления. Согласно материалам уголовного дела, между управлением и ведомственным предприятием были заключены государственные контракты на поставку продовольствия. Предприятие свои обязательства на декабрь 2015 года не выполнило. Однако, с целью создания видимости бесперебойного обеспечения подразделений УФСИН положенным по нормам продовольствием, обвиняемые создали условия по подготовке документов, необходимых для проведения оплаты фактически не поставленной продукции.

В результате с расчетного счета управления перечислили на счет предприятия более 9,7 миллиона рублей, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов указанного органа государственной власти.

В настоящее время следствием собран достаточный объем доказательств, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.