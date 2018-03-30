С наступлением тепла в Белогорске приступят к ямочному ремонту дорог

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Дорожные службы Белогорска приступят к ямочному ремонту дорог с наступлением устойчивых плюсовых температур. На начальном этапе трещины и выбоины засыплют пескогравийной смесью.

Дорожные дефекты, появившиеся после зимы, устраняются пока только пескогравийной смесью.

«Понимаем, что подсыпка – мера временная, но вынужденная. Однако начать выполнение работ по ямочному ремонту не можем из-за погодных условий, – отметила директор предприятия по благоустройству Любовь Гаевая, – Есть определенная технология, несоблюдение которой – это бессмысленная трата сил и средств. Традиционно, ямочные ремонты начинаются в конце апреля-начале мая. В 2017 году, к примеру, они начались 1 мая, а годом ранее – 28 апреля. Были годы, когда запускали машину в середине последнего весеннего месяца. Мы понимаем, что деформирование дорожного полотна из-за грунтовых вод, разрушение асфальта из-за перепада температур – это неудобство водителям, но это не означает, что нужно “развлекаться” в сети, якобы показывая дорожным службам, где нужно сделать ремонт дороги. Все участки дорожной сети, требующие ямочного ремонта, нам известны, тем не менее можно сообщать в службу о тех участках для ямочного ремонта, которые автовладельцы посчитают необходимым. Ремонт начнется, как только позволит наружная температура воздуха. В настоящее время единственный выход – подсыпка, ее и выполняем».

В управлении ЖКХ пояснили, что плановый капитальный ремонт дорог начнется после проведения конкурсных процедур, ориентировочно, в конце мая. Планируется, что ремонт дорог закончится к 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.