СК РФ: «Зимняя вишня» – самострой, возведенный без разрешения

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«По версии следствия, она (Комкова – Газета.Ru) не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра», – говорится в заявлении СК.

Уже сообщалось о задержании Комковой: «В отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями».

Также 30 марта стало известно о задержании Юлии Богдановой – гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», владеющей зданием ТРЦ. Как отмечают «Известия», в ведомстве считают, что ответственную за соблюдение пожарной безопасности владелицу ТЦ, подчиненные неоднократно уведомляли о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Ей намерены предъявить обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц». Максимальным наказанием по этой статье может стать лишение свободы на срок до семи лет с отказом в праве занимать определенные должности на срок до трех лет.

«Сегодня Комковой и Богдановой будет предъявлено обвинение, и следствие выступит с ходатайством об их аресте»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Уже арестованы пять фигурантов этого уголовного дела.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.