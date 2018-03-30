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сегодня, 17:10 1

В Благовещенске автомобиль сбил пешехода и уехал

В Благовещенске автомобиль сбил пешехода и уехал
Фото: tvc.ru

30 марта в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшим. Автомобиль совершил наезд на пешехода, при этом водитель скрылся с места происшествия.

Авария случилась около 12:30 на регулируемом перекрестке улиц Калинина и Красноармейской. Водитель, сбивший пешехода, предположительно, находился за рулем белого кроссовера. Пострадавший – 1999 года рождения. При этом он переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП или самого водителя. Любую информацию о происшествии можно сообщить по телефонам: 59-46-86, 8-962-285-82-40 и 42-52-62, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Алиса55

    Алиса55
    30 минут назад

    Опять???Это ппц товарищи. Уже страшно на дорогу выходить,вот реально. Прут и не смотрят...Вообще пофигу. Пора наказывать как следует таких водятлов.

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