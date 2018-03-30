Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:54 0

В фестивале спорта Амурской области примут участие почти 400 спортсменов

В фестивале спорта Амурской области примут участие почти 400 спортсменов
Фото: superkarate.ru

В Благовещенске состоится фестиваль спорта Амурской области. Мероприятие проведут в два дня – 14 и 15 апреля. Первый день полностью посвятят выступлениям каратистов.

Во второй день проведения фестиваля выступят представители федераций спортивной гимнастики, фитнеса и аэробики, черлидинга. Также в этот день проведут профессиональные бои по киокушинкай карате и кудо.

В зрелищных боях примут участие взрослые спортсмены из Благовещенска, Свободного и Архары. В чемпионате и первенстве по киокушинкай карате будут участвовать спортсмены в возрасте от 10 лет из Благовещенска и других населенных пунктов Амурской области, из Хабаровского края и Якутии.

В первый день фестиваля состоятся отборочные поединки открытого чемпионата Благовещенска по киокушинкай карате. На 15 апреля назначено проведение финальных поединков открытого чемпионата Благовещенска по киокушинкай карате и парад открытия фестиваля спорта Амурской области. Показательные выступления проведут спортивные федерации. Мероприятие завершится парадом награждения.

Местом проведения станет спорткомплекс Амурского государственного университета, расположенный по адресу: улица Студенческая, 43. Вход свободный для всех желающих.

Просмотров всего: 211

#спорт

распечатать


Спорт

Амурские силовики сошлись в рукопашном бою (фото)
Спорт

Благовещенск примет неофициальный чемпионат Азии по волейболу
Спорт

Хоккейная команда космодрома Восточный проиграла свободненцам
Спорт 1

Амурчане стали победителями всероссийских соревнований по легкой атлетике
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь