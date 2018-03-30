В фестивале спорта Амурской области примут участие почти 400 спортсменов

Фото: superkarate.ru

В Благовещенске состоится фестиваль спорта Амурской области. Мероприятие проведут в два дня – 14 и 15 апреля. Первый день полностью посвятят выступлениям каратистов.

Во второй день проведения фестиваля выступят представители федераций спортивной гимнастики, фитнеса и аэробики, черлидинга. Также в этот день проведут профессиональные бои по киокушинкай карате и кудо.

В зрелищных боях примут участие взрослые спортсмены из Благовещенска, Свободного и Архары. В чемпионате и первенстве по киокушинкай карате будут участвовать спортсмены в возрасте от 10 лет из Благовещенска и других населенных пунктов Амурской области, из Хабаровского края и Якутии.

В первый день фестиваля состоятся отборочные поединки открытого чемпионата Благовещенска по киокушинкай карате. На 15 апреля назначено проведение финальных поединков открытого чемпионата Благовещенска по киокушинкай карате и парад открытия фестиваля спорта Амурской области. Показательные выступления проведут спортивные федерации. Мероприятие завершится парадом награждения.

Местом проведения станет спорткомплекс Амурского государственного университета, расположенный по адресу: улица Студенческая, 43. Вход свободный для всех желающих.