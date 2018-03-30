В Благовещенск с концертом едет группа «Моя Мишель»

В пятницу, 27 апреля, в Благовещенске выступит московская группа, основателями которой стали выходцы из столицы Приамурья – «Моя Мишель». Концерт пройдет в Grand Arena Ostrova. Прошлое выступление коллектива в родном городе состоялось в апреле 2016 года.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», группа «Моя Мишель» возникла в Москве в 2009 году. В первоначальном составе все ее участники были выходцами из Благовещенска. Они в разное время уехали из Приамурья и уже в столице собрались вместе и создали группу. В этом же составе в 2015 году они попали на шоу «Главная сцена» на канале «Россия–1», дошли до финала, но победить не смогли.

После этого к группе пришла широкая известность. Тогда же началась смена состава, но лидер, Татьяна Ткачук, осталась у микрофона. Песни «Моей Мишели» взяли для сериала «Озабоченные» на ТНТ, а песня «Ванюша» к фильму «Последний богатырь» признана лучшим саундтреком на международной профессиональной музыкальной премии BraVo.

В апреле 2016 года «Моя Мишель» приезжала в Благовещенск с концертом.

Билеты на новый благовещенский концерт стоят от 800 до 1 200 рублей.