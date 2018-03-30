Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:37 0

Завершился сбор идей жителей Свободного по улучшению города

Завершился сбор идей жителей Свободного по улучшению города
Фото пресс-службы КБ «Стрелка»

На площадке чего-хочет-свободный.рф завершился сбор идей жителей Свободного по улучшению города. Свободненцы внесли около 500 комплексных предложений, которые включили в себя 1 173 идеи.

Сайт чего-хочет-свободный.рф был запущен в декабре 2017 года. Он собирал мнения свободненцев на протяжении трех месяцев.

Анализ собранных данных показал, что жители Свободного видят в городской среде отражение проблем и задач более глобального масштаба. Улучшение среды свободненцы воспринимают как способ решить проблемы безопасности и повысить качество жизни.

«Исследование показало, что люди бережно хранят воспоминания о том, каким благоустроенным был город в прежнее время и какие возможности для культурного досуга он раньше предоставлял. Таким образом, поддержку жителей может найти не только возведение новых объектов, но и ремонт и возобновление работы уже существующих общественно значимых центров», – сообщает пресс-служба КБ «Стрелка».

Наибольшее количество визитов на чего-хочет-свободный.рф было совершено пользователями в возрасте от 13 до 34 лет – 60 %. Самому младшему автору идеи 13 лет, а самому старшему – 74. Проект вызвал множество дискуссий в социальных сетях, что позволяет говорить о высоком общественном интересе к платформе.

Самая популярная идея представляет собой целый комплекс предложений по улучшению жизни в Свободном: благоустроить набережную реки Зеи в районе Суражевки, возвести оздоровительный комплекс, построить новое здание Клуба юных моряков и ряд других идей в сфере производства, логистики и транспорта.

Помимо этого, краудсорсинг помог выявить территории и объекты, которые, по мнению жителей, нуждаются в конкретных преобразованиях. Это улица Ленина и прилегающая центральная часть города, где предлагается сделать общее благоустройство. Жители предложили отремонтировать ДК железнодорожников, ДК имени Лазо и кинотеатр имени Гайдая, а также привести в порядок Парк железнодорожников.

Среди других предложений – общее благоустройство Суражевского района и других отдаленных от центра частей города, а также пересмотр графика работы общественного транспорта, который заканчивает ходить слишком рано и не охватывает весь город.

Предложения горожан будут интегрированы в Стратегию пространственного развития Свободного, которую по распоряжению правительства РФ разработают «дом.рф» и КБ «Стрелка» к лету 2018 года.

Просмотров всего: 91

#жизнь #интернет #Свободный

распечатать


Общество

«День прыгуна», школьный КВН и концерт бардов: выходные в Благовещенске
Общество

Тигрята из семьи амурских тигров стали самостоятельными
Общество 2

В «Островах» закроют батутный центр из-за претензий по пожарной безопасности
Происшествия 1

Благовещенский суд признал запрещенной информацию в интернете о продаже птиц

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь