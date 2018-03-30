Завершился сбор идей жителей Свободного по улучшению города

Фото пресс-службы КБ «Стрелка»

Сайт чего-хочет-свободный.рф был запущен в декабре 2017 года. Он собирал мнения свободненцев на протяжении трех месяцев.

Анализ собранных данных показал, что жители Свободного видят в городской среде отражение проблем и задач более глобального масштаба. Улучшение среды свободненцы воспринимают как способ решить проблемы безопасности и повысить качество жизни.

«Исследование показало, что люди бережно хранят воспоминания о том, каким благоустроенным был город в прежнее время и какие возможности для культурного досуга он раньше предоставлял. Таким образом, поддержку жителей может найти не только возведение новых объектов, но и ремонт и возобновление работы уже существующих общественно значимых центров», – сообщает пресс-служба КБ «Стрелка».

Наибольшее количество визитов на чего-хочет-свободный.рф было совершено пользователями в возрасте от 13 до 34 лет – 60 %. Самому младшему автору идеи 13 лет, а самому старшему – 74. Проект вызвал множество дискуссий в социальных сетях, что позволяет говорить о высоком общественном интересе к платформе.

Самая популярная идея представляет собой целый комплекс предложений по улучшению жизни в Свободном: благоустроить набережную реки Зеи в районе Суражевки, возвести оздоровительный комплекс, построить новое здание Клуба юных моряков и ряд других идей в сфере производства, логистики и транспорта.

Помимо этого, краудсорсинг помог выявить территории и объекты, которые, по мнению жителей, нуждаются в конкретных преобразованиях. Это улица Ленина и прилегающая центральная часть города, где предлагается сделать общее благоустройство. Жители предложили отремонтировать ДК железнодорожников, ДК имени Лазо и кинотеатр имени Гайдая, а также привести в порядок Парк железнодорожников.

Среди других предложений – общее благоустройство Суражевского района и других отдаленных от центра частей города, а также пересмотр графика работы общественного транспорта, который заканчивает ходить слишком рано и не охватывает весь город.

Предложения горожан будут интегрированы в Стратегию пространственного развития Свободного, которую по распоряжению правительства РФ разработают «дом.рф» и КБ «Стрелка» к лету 2018 года.