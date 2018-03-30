Порывы ветра до 15 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 31 марта

Фото: altapress.ru

В Амурской области 31 марта ожидается переменная облачность. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду с порывами до 10-15 метров в секунду. Местами пройдут слабые и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Температура по области составит плюс 6…11 градусов, местами по северу будет около нуля. В Благовещенске в последний день марта установится переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 1…3, днём термометры покажут 7…9 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидромецентр.

Просмотров всего: 205

#погода

распечатать

Екатерина PL