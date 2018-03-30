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сегодня, 16:35 0

Порывы ветра до 15 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 31 марта

Порывы ветра до 15 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 31 марта
Фото: altapress.ru

В Амурской области 31 марта ожидается переменная облачность. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду с порывами до 10-15 метров в секунду. Местами пройдут слабые и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Температура по области составит плюс 6…11 градусов, местами по северу будет около нуля.

В Благовещенске в последний день марта установится переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 1…3, днём термометры покажут 7…9 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидромецентр.

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#погода

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