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сегодня, 15:58 1

Благовещенский суд признал запрещенной информацию в интернете о продаже птиц

Благовещенский суд признал запрещенной информацию в интернете о продаже птиц
Фото: fermagid.ru

В Благовещенске суд одобрил требование природоохранной прокуратуры в отношении одного из интернет-сайтов. Ведомство требовало признать запрещенной в России информацию на сайте, где предлагают купить уток-мандаринок.

Установлено, что вход на сайт, о котором идет речь, свободный, не требует регистрации. Каких-либо ограничений на посещение ресурса нет. Размещение такой информации в интернете незаконно, поскольку утки-мандаринки занесены в Красную книгу и их продажа в России запрещена.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, продажа и пересылка животных, занесенных в Красную книгу, предусматривают административную ответственность.

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#животные #закон #интернет #суды

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  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    24 минуты назад

    Молодцы прокуроры и судьи!

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