На вокзале станции Магдагачи откроют медпункт

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Во втором квартале 2018 года на железнодорожном вокзале станции Магдагачи Забайкальской железной дороги откроется медицинский пункт. Там будут оказывать первичную медико-санитарную помощь пассажирам.

Согласно санитарным нормам, в медпункте будут расположены кабинет приема больных, изолятор, процедурная и перевязочная со всем необходимым оборудованием и медикаментами. Медицинские услуги будут предоставлять специалисты узловой поликлиники на станции Магдагачи.

В настоящее время на полигоне обслуживания ЗабЖД в Амурской области медицинским пунктом оснащен только вокзал станции Белогорск, сообщает пресс-служба ЗабЖД.