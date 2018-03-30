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сегодня, 15:56 1

На вокзале станции Магдагачи откроют медпункт

На вокзале станции Магдагачи откроют медпункт
Фото: zab.ru

Во втором квартале 2018 года на железнодорожном вокзале станции Магдагачи Забайкальской железной дороги откроется медицинский пункт. Там будут оказывать первичную медико-санитарную помощь пассажирам.

Согласно санитарным нормам, в медпункте будут расположены кабинет приема больных, изолятор, процедурная и перевязочная со всем необходимым оборудованием и медикаментами. Медицинские услуги будут предоставлять специалисты узловой поликлиники на станции Магдагачи.

В настоящее время на полигоне обслуживания ЗабЖД в Амурской области медицинским пунктом оснащен только вокзал станции Белогорск, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

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#здоровье #транспорт

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    53 минуты назад

    Не реально! Откроют медпункт! Бог есть! Он в Кремле! Забота не реальная! Развитие на ДВ не реальное!

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