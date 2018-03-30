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сегодня, 15:54 4

Машинист мотовоза в Белогорске пытался украсть 100 литров топлива

Машинист мотовоза в Белогорске пытался украсть 100 литров топлива
Фото: youtube.com

В Белогорске после окончания рейса машинист мотовоза произвел замер уровня дизельного топлива и обнаружил, что после рейса получилась большая экономия. Он решил не сообщать о ней и распорядиться в своих целях.

Машинист внес недостоверные сведения об остатке топлива в бортовой журнал и слил 100 литров ДТ, принадлежащего ОАО «РЖД». Похищенное топливо подозреваемый разлил по пяти заранее приготовленным канистрам объемом по 20 литров каждая. Затем погрузил их в свой автомобиль и попытался скрыться. Однако его задержали сотрудники транспортной полиции Белогорского линейного отдела, которые изъяли похищенное.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 158 УК РФ – покушение на кражу. После проведения необходимых следственных действий, собрана достаточная доказательная база и виновность лица доказана. В настоящий момент уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в суд, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

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#криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Буцефал

    Буцефал
    2 часа назад

    Прощай работа!

  • vertex

    vertex
    1 час назад



    В Белогорске после окончания рейса машинист мотовоза произвел замер уровня дизельного топлива и обнаружил, что после рейса получилась большая экономия. Он решил не сообщать о ней и распорядиться в своих целях.



    Тут на некоторых предприятиях, за пережог в зимнее время с зарплаты ушлые руководятлы вычитают с водителей . А то, что техника на морозе всю зиму провела под открытым небом и греть ее надо им по барабану

  • lev4ik

    lev4ik
    45 минут назад

    100 литров-круто! Молодцы ЛОВДшники! А бензовозами можно? Ах да,это ж их тема! Заодно конкурента мелкого устранили!

  • vertex

    vertex
    22 минуты назад

    lev4ik

    100 литров-круто! Молодцы ЛОВДшники! А бензовозами можно? Ах да,это ж их тема! Заодно конкурента мелкого устранили!



    + много))) для отчетности.

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