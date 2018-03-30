Машинист мотовоза в Белогорске пытался украсть 100 литров топлива

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В Белогорске после окончания рейса машинист мотовоза произвел замер уровня дизельного топлива и обнаружил, что после рейса получилась большая экономия. Он решил не сообщать о ней и распорядиться в своих целях.

Машинист внес недостоверные сведения об остатке топлива в бортовой журнал и слил 100 литров ДТ, принадлежащего ОАО «РЖД». Похищенное топливо подозреваемый разлил по пяти заранее приготовленным канистрам объемом по 20 литров каждая. Затем погрузил их в свой автомобиль и попытался скрыться. Однако его задержали сотрудники транспортной полиции Белогорского линейного отдела, которые изъяли похищенное.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 158 УК РФ – покушение на кражу. После проведения необходимых следственных действий, собрана достаточная доказательная база и виновность лица доказана. В настоящий момент уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в суд, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.