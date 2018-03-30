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сегодня, 15:40 3

В Амурской области стало больше оленей

В Амурской области стало больше оленей
Фото: республика-саха-якутия.рф

В амурских заказниках подвели итоги зимней «переписи населения». Как показали данные учетов, на особо охраняемых территориях удалось немного увеличить численность копытных животных. В частности, больше стало кабана, косули, северного оленя и лося.

«Плотность животных в заказниках традиционно отличается от средней по области. Это вполне логично: на особо охраняемых территориях охота запрещена, а специалисты проводят огромную работу, направленную как раз на сохранение и преумножение видов», – объяснил замначальника дирекции по охране и использованию объектов животного мира Андрей Тарасов.

В частности, по сравнению с 2017 годом в амурских заказниках стало жить на 62 лося и 78 кабанов больше. Колебания численности этих животных отмечались и в прошлые годы. После 2014 года, когда на особо охраняемых территориях были «прописаны» 2 127 сохатых, в течение трех лет наблюдалось снижение их количества сначала до 1 760, затем до 1 591 и 1 570 особей – в прошлом году. Нынешней зимой охотоведы наконец зафиксировали улучшение лосиной демографии. По последним данным, на 24 амурских заказника приходится 1 632 лося.

Численность косули, обитающей на охраняемой территории, также нестабильна. Однако биотехнические мероприятия и усилия охотоведов принесли свои плоды – несмотря на общую тенденцию к снижению, в 12 амурских заказниках стало больше косуль, а в пяти показатель численности остался на уровне прошлого года. Ранее рост численности косули фиксировали в 2008, 2011 и 2014 годах.

Число северных оленей, «прописанных» в заказниках, также выросло. По данным учетов, теперь в регионе живут 818 особей, сообщает государственное бюджетное учреждение «Дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий».

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#природа

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Комментарии
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  • Баловник

    Баловник
    2 часа назад

    Оленями наша страна была богата во все времена.

  • Slon

    Slon
    1 час назад

    Даааа, оленей стало дохрена :))))

  • chuma

    chuma
    1 час назад

    Особенно в правительстве.

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