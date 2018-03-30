Амурчанка, обвиняемая в убийстве приемного ребенка, предстанет перед судом

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Также женщине вменяют в вину совершение еще нескольких преступлений в отношении детей, находившихся у нее под опекой. Это жестокое обращение, истязание и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

По данным предварительного следствия, в 2014 году амурчанке разрешили взять под опеку четверых детей 2008, 2010, 2011 и 2014 годов рождения. Как сообщает амурское следственное управление, с 2015 по 2017 годов обвиняемая била и издевалась над ребятишками – закрывала их в подполье, лишала сна, причиняла физические и моральные страдания. В конце 2016 года женщина сильно ударила по лицу пятилетнего мальчика – так, что сломала ребенку челюсть. В августе 2017 года опекун избила этого же мальчика, причинив тяжкий вред его здоровью.

«Спустя несколько дней, также в августе 2017-го, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая неприязнь к опекаемому ею мальчику 2011 года рождения, захотела наказать ребенка за засоренный им, по ее мнению, унитаз. Женщина жестоко избила мальчика. В результате ребенок скончался от полученных телесных повреждений на месте происшествия через непродолжительный период времени», – сообщает пресс-служба ведомства.

После трагедии детей из семьи изъяли и поместили в детское социальное учреждение. Должностные лица органов опеки муниципального образования Бурейского района стали фигурантами уголовного дела по статье «Халатность».

Пока велось следствие, амурчанка, обвиняемая в убийстве ребенка, находилась под стражей. На допросах свою вину признала только в части причинения средней тяжести и тяжкого вреда здоровью мальчика. В остальном вину не признала.

«В настоящее время следствие считает собранный объем доказательств достаточным. Уголовное дело направлено в органы прокуратуры для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. В последующем дело направят в суд для рассмотрения по существу», – прокомментировал старший помощник руководителя амурского следственного управления Алексей Лубинский.