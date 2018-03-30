В Благовещенск зайцем приехал столичный кот

Фото: instagram.com/help_animals_blg

В Благовещенске ищут хозяев коту, который совершил необычное путешествие. Животное оказалось в фуре, которая проделала путь из Москвы в Благовещенск. Взаперти, без еды и воды животное пробыло 10 дней.

О коте-путешественнике рассказали в соцсетях волонтеры зоозащитной организации «Кошкин дом». Как животное попало в фуру, неизвестно. Обнаружили его сотрудники транспортной компании уже в Благовещенске. О том, что в фуре едет усатый пассажир, никто не подозревал.

Сейчас сотрудники транспортной компании ищут ему хозяев в Благовещенске. Познакомиться с животным можно по адресу: улица Калинина, 126. Телефон для связи: 8-924-443-39-19.

Пользователи соцсетей восхитились котом-путешественником. «Кот – герой настоящий! Десять дней без еды и воды – вот это рекорд. Красотуля такой. Обязательно найдутся этому котейке хороший хозяин и любимая семья», – написал один из них. Другой пользователь отметил, что кота после такой поездки стоит показать врачу.