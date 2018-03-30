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сегодня, 15:15 9

В Благовещенск зайцем приехал столичный кот

В Благовещенск зайцем приехал столичный кот
Фото: instagram.com/help_animals_blg

В Благовещенске ищут хозяев коту, который совершил необычное путешествие. Животное оказалось в фуре, которая проделала путь из Москвы в Благовещенск. Взаперти, без еды и воды животное пробыло 10 дней.

О коте-путешественнике рассказали в соцсетях волонтеры зоозащитной организации «Кошкин дом». Как животное попало в фуру, неизвестно. Обнаружили его сотрудники транспортной компании уже в Благовещенске. О том, что в фуре едет усатый пассажир, никто не подозревал.

Сейчас сотрудники транспортной компании ищут ему хозяев в Благовещенске. Познакомиться с животным можно по адресу: улица Калинина, 126. Телефон для связи: 8-924-443-39-19.

Пользователи соцсетей восхитились котом-путешественником. «Кот – герой настоящий! Десять дней без еды и воды – вот это рекорд. Красотуля такой. Обязательно найдутся этому котейке хороший хозяин и любимая семья», – написал один из них. Другой пользователь отметил, что кота после такой поездки стоит показать врачу.

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#животные #транспорт

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Комментарии
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  • Трытата

    Трытата
    2 часа назад

    бедолага

  • Трытата

    Трытата
    2 часа назад

    ....понаехали))))

  • medium

    medium
    2 часа назад

    походу решил что-то стырить, а угодил в ссылку)))

  • Жэка

    Жэка
    2 часа назад

    Понаехали! Лимита! Благовещенск не резиновый! )))

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    2 часа назад

    За гектаром поехал на ДВ. Предлагаю дать кличку ГектАр.

  • Это да 64

    Это да 64
    1 час назад

    поставить памятник ему , этого он заслужил.Это не сравнить с котом Неведомского на лавочке.

  • Belka_89

    Belka_89
    1 час назад

    Ну вот, а говорите к нам на ДВ не едут!

  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    23 минуты назад

    Бедный! Как же он выжил столько времени без воды и еды?

  • ФИО

    ФИО
    21 минута назад

    Москва очищает свои подворотни

    и рассылает по регионам своих кошаков, подбрасывая дальнобойщикам

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