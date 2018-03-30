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Благовещенские активисты поспорили, кто из них организовал стихийный мемориал

Благовещенские активисты поспорили, кто из них организовал стихийный мемориал

В Благовещенске возник спор между инициативными группами по поводу того, куда и когда увозить игрушки со стихийного мемориала в память о погибших в Кемерове. Некоторые горожане оспаривают, что автор этой акции – благовещенский волонтер Игорь Меметов.

По словам благовещенцев, идея создания импровизированного мемориала принадлежит отнюдь не волонтеру Игорю Меметову, а другому благовещенцу – Сергею.

«У нас есть группа, в которой состоит 170-180 человек, Игоря там не было, а администратор этой группы – Сергей. И когда эта трагедия случилась, Сергей кинул клич: давайте группой организуем мемориал. Три человека, я, Сергей и Василий походили по городу и выбрали как раз то место, где мемориал сейчас. Василий с Сергеем снимают видео и скидывают в разные группы, куда нести цветы. Это подхватывает Игорь, видит, что место определили, выходит на Сергея, предлагает в девятом часу вечера туда ехать, но ему сказали, что у всех семьи и поехать не могут, но Игорь сказал, что поедет сразу. И он поехал туда, где мы определили место», – рассказала благовещенка Алена, которая принимала участие в выборе места.

Процесс выбора горожане снимали на телефон 26 марта за несколько часов до того, как там появились первые цветы и свечи.

«Группа, добрый вечер, вот мы сейчас по площади шарахаемся и думаем, где лучше цветы завтра к шести-семи вечера организовать, может быть, в середине дня. Вот фонтан, у кого какие предложения? Самый лучший вариант это здесь – сразу за Лениным, на вот этой приступке. Вот на этом пьедестале между Лениным и экраном, прямо посередине. У кого в группе есть те, кто плакатами занимается? Надо сделать плакат в память погибшим в городе Кемерово» – звучит на видеозаписи.

«Изначально да, мы планировали провести акцию, выбрали место, раскидали по группам, а Игорь просто первый пошел. Но для меня лично значения не имеет, кто был первым, мне это не надо, и меня эти выяснения, кто был первым, не интересуют», – высказался Сергей.

Игорь Меметов объяснил, что идея у него возникла еще до того, как он увидел в одной из групп видео с приглашением на площадь. Но не отрицает, что это видео помогло ему определиться с точным местом.

«Наверное, это все-таки наша общая идея. У меня изначально была идея сделать что-то подобное, и несколько мест было на примете: площадь Ленина, ротонда и площадь Победы. Возможно, видео с предложением площади Ленина мне и помогло. Но то, что я там пробыл с полдвенадцатого ночи до 7 утра – это факт. То, что я захотел это сделать – это факт. А то, что кто-то, помимо меня, хотел это сделать, ну если бы они хотели, они бы сделали, если бы они хотели прийти, они бы пришли. Думаю, это все-таки наша общая проблема. По поводу организационных моментов, может, это был я, может быть, они, не знаю. Там был первый я, все это налепил, я там ждал людей, но никто не пришел. В какой-то степени получается, что организатор данной акции я», – высказал свое мнение Игорь Меметов.

Вопрос первенства встал особенно остро, когда возникла проблема, куда девать принесенные к мемориалу игрушки. По некоторым подсчетам, их там около 700. Игорь Меметов хотел, чтобы игрушки пролежали на импровизированном мемориале ровно 9 дней со дня гибели в страшном пожаре взрослых и маленьких кемеровчан. Затем волонтер планировал вместе с администрацией решить, куда игрушки вывозить. Среди вариантов было – отвезти и положить их на детские могилки на кладбище на 17-м километре.

Рассматривался и вариант постирать их и отдать в социальный центр «Доброта» для малоимущих малышей. Когда об этом узнали участники группы Сергея, второй вариант их очень возмутил.

«У нас все подняли бунт. Мы везде по группам спросили, и все однозначно сказали, что игрушки несли люди для детей, которые на небе, и однозначно их увезут на кладбище деткам, которые на небе. Если надо игрушки детям найти, только киньте клич, мы соберем», – возмутилась благовещенка Алена.

Спор вызвала и дата вывоза игрушек. Часть из них группа Сергея решила увезти на кладбище не после 9 дней, а в пятницу, 30 марта, чтобы из-за дождя и снега они не потеряли внешний вид. Игорь был за то, чтобы отложить вопрос до понедельника.

В итоге все организаторы акции встретились у самого мемориала. Все вместе его привели в порядок: убрали увядшие цветы, часть игрушек все-таки увезли на кладбище и положили на могилки детей. Остальные останутся на стихийном мемориале до вторника. Решение, куда их деть, теперь собираются принимать сообща.

«После 9 дней уже порешаем, куда денем остальные. Большинство считает, что это как-то неправильно отдавать игрушки живым детям, если они предназначались не для этих целей. Большинство высказались за кладбище – это лучше, чем закопать, сжечь или выкинуть. Но тут много пластмассовых игрушек, еще в заводской упаковке, может быть, их отсортируем и все-таки передадим детям. Но это уже как люди проголосуют в группе», – сказал Сергей.

Также на 9-й день трагедии вечером на площади собираются провести акцию «Свеча памяти». По задумке Игоря Меметова, горожане со свечами в руках выстроятся в фразу «Мы помним, мы скорбим». Сейчас волонтер ищет добровольцев, которые помогут воплотить его идею в жизнь.

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#жизнь #память #пожары

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Комментарии
Показать все (43) Обсудить на форуме
  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 часа назад

    Они искали по кладбищу могилы детей?

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Мемориал тоже нужно, чтоб потомки знали что происходило как нынче знают что происходило на Колыме.

    Я думаю едро этого мемориала не допустит.

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    2 часа назад

    Сложно сразу определить, чего больше в этой новости: самопиара волонтеров, мерзости или дурости.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    2 часа назад

    Вот это по-нашему, по рассейски: начать склоку, хто "организатор"?! Вот пипец! У нас в стране, в Кемерово, дети сгорели, а вы склочничаете, сутяги гребанные! Раз пошла такая хрень, то и с вывозом мемориала, берите пример с белокаменной: как они борются с мемориалом Немцова, а именно - ночью, САХ или кто там еще, быстренько все в мусоровозку, и на свалку.

    У вас совесть есть-нет????????

  • vancentti

    vancentti
    2 часа назад

    Все таки мерзость. И тупость. Волонтеры и блогеры... "Шарахаемся, и думаем"... Шарахайтесь, думайте, ловите хайп...

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    2 часа назад

    В Белогорске таких споров нет, администрация все организовала. Спасибо всем, кто почтил память(((((

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    В Белогорске администрация ловит хайп на другом

  • Герольд

    Герольд
    2 часа назад

    Статья какая-то мерзопакостная! Ощущение, что благому намерению вспороли внутренности. Уж лучше ничего не делать, чтобы в дальнейшем грязи не хлебнуть. Для чего это писАли - непонятно!

  • Елена Юрьевна

    Елена Юрьевна
    2 часа назад

    Ужас просто!!! А этим волонтерам, которые сейчас кричат-ЭТО МЫ ВСЕ ПРИДУМАЛИ!!! Это не он... и тд.. ПОЗОР ВАМ! Аж противно читать... Вам слава нужна? или для чего эта грязь? ужас....

  • vancentti

    vancentti
    2 часа назад



    Среди вариантов было – отвезти и положить их на детские могилки на кладбище на 17-м километре



    Кто вам дал право ходить по кладбищу, и раскладывать по детским могилкам ? У вас что уже совсем никакого соображения нет в ваших припадках ? Вы подумали, что почувствуют люди, когда придут к могилам своих детей, и увидят такую "заботу" ??? Вы их спросили ? Или вы в угаре своего хайпования уже совсем утратили возможность чувствовать грани ?

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Герольд

    Статья какая-то мерзопакостная! Ощущение, что благому намерению вспороли внутренности.



    Раздайте хорошие игрушки детям, дурачье - так принято и так будет правильно. В приют и т.п.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Автор сам придумал(а) тему статьи...Сам завязал(а) интригу. Кто ты ? Почему материалы не подписываются? Меметова оплевали на ровном месте. Ничего подобного и близко не было..Никто спорить и не собирался. А потом на звание журнашл...обижаетесь, баните.

  • Буцефал

    Буцефал
    2 часа назад

    Танцы на костях! Модное тупое веяние в соц.сетях,смотрите я скорблю,вот фото как я ложу цветочки "лайк"как я скорблю.Скорьбь это личное в душе,а не показушная печалька.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    2 часа назад

    Павел Флудерский

    Автор сам придумал(а) тему статьи...Сам завязал(а) интригу. Кто ты ? Почему материалы не подписываются? Меметова оплевали на ровном месте. Ничего подобного и близко не было..Никто спорить и не собирался. А потом на звание журнашл...обижаетесь, баните.



    так то да, зная амур.инфо совсем не исключаю, что эти агтивисты (прости хосподи) вообще не в курсе, что они о чем бы то ни было спорили и о своих разногласиях узнают только из этой статейки

  • Arbitr

    Arbitr
    2 часа назад

    Не тупите это до вас придумано! Какая разница кто первый, пиарщики хреновы!

  • hello2018

    hello2018
    2 часа назад

    В некотрых городах на кладбище поставили крест с соответствующей табличкой,огородили и сложили все, что принесли горожане. Раскладывать по чужим могилам,не все одобрят. И уж тем более детям раздавать,никто не согласится

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    уберите это обсуждение-не позорьте город

  • Рыба

    Рыба
    2 часа назад

    вот новость так новость. одни ругаются другие об этом трубят. Красавцы, главное все работают

  • medium

    medium
    2 часа назад

    Cuba Libre

    Сложно сразу определить, чего больше в этой новости: самопиара волонтеров, мерзости или дурости.



    +++++

  • Eweweb

    Eweweb
    2 часа назад

    пахнет...

  • Баловник

    Баловник
    2 часа назад

    Мерзкие гиены!

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Баловник

    Мерзкие гиены!



    + много.



    По словам благовещенцев, идея создания импровизированного мемориала принадлежит отнюдь не волонтеру Игорю Меметову, а другому благовещенцу – Сергею.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Сотрудники Тобольского районного центра культуры не стали отменять банкет, посвященный их профессиональному празднику, сообщает Ura.ru. День проведения корпоратива совпал с днем национального траура, объявленным в России 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

    Мероприятие в честь Дня работника культуры прошло днем в ресторане при гостинице. Как утверждает менеджер заведения, заказчики не пытались перенести застолье.

    Директор центра Римма Бизина сообщила, что узнала об объявлении национального траура только утром 28 марта. Она отметила, что ее подчиненный позвонил в ресторан в начале рабочего дня и попытался отменить банкет, но в заведении отказали. «Их тоже можно понять, у них продукты бы пропали, а у нас деньги», — добавила Бизина.

    В общей сложности на мероприятие было потрачено около 65 тысяч рублей. Банкет был частной инициативой работников центра, поскольку районный праздник в сельском доме культуры состоялся 27 марта.

    https://lenta.ru/news/2018/03/28/tobolsk/

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    vertex

    Сотрудники Тобольского районного центра культуры не стали отменять банкет, посвященный их профессиональному празднику, сообщает Ura.ru. День проведения корпоратива совпал с днем национального траура, объявленным в России 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

    Мероприятие в честь Дня работника культуры прошло днем в ресторане при гостинице. Как утверждает менеджер заведения, заказчики не пытались перенести застолье.

    Директор центра Римма Бизина сообщила, что узнала об объявлении национального траура только утром 28 марта. Она отметила, что ее подчиненный позвонил в ресторан в начале рабочего дня и попытался отменить банкет, но в заведении отказали. «Их тоже можно понять, у них продукты бы пропали, а у нас деньги», — добавила Бизина.

    В общей сложности на мероприятие было потрачено около 65 тысяч рублей. Банкет был частной инициативой работников центра, поскольку районный праздник в сельском доме культуры состоялся 27 марта.

    https://lenta.ru/news/2018/03/28/tobolsk/



    Расстрелять. Они недостаточно хорошо скорбели.



    А вот если бы перед банкетом шарики запустили, то были бы достойны награды.



  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Это какой-то ******...

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    щас по всей стране зарепостят-снимите материал

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Gangstarr

    Это какой-то ******...



    Павлов правильное название придумал - трупоеды.



  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Хмык
    Gangstarr

    Это какой-то ******...



    Павлов правильное название придумал - трупоеды.





    Та тот такой же, вся эта шумиха ради хайпу. Каждый пытается для себя внимания урвать. Типа я такой хороший, а остальные все *****.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Братеев

    щас по всей стране зарепостят-снимите материал



    Не надо ничего снимать. Страна должна знать своих..... название каждый придумывает сам.



  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    1 час назад

    Волна хайпа на костях сгоревших людей спадает, Игорю и Сергею очень важно успеть заявить о себе, а иначе скорбь выходит какая-то не очень скорбная, без новостей об их делах.

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    А зачем АИ выпустило эту статейку?

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Это какой-то... позор.

  • АмурЛеди

    АмурЛеди
    1 час назад

    АИ зачем? Зачем вы выпускаете подобные материалы? Как же Вам не стыдно?

  • АмурЛеди

    АмурЛеди
    1 час назад

    АИ зачем? Зачем вы выпускаете подобные материалы? Как же Вам не стыдно?

  • АмурЛеди

    АмурЛеди
    1 час назад

    АИ зачем? Зачем вы выпускаете подобные материалы? Как же Вам не стыдно?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Чхишвабрашван

    Волна хайпа на костях сгоревших людей спадает, Игорю и Сергею очень важно успеть заявить о себе, а иначе скорбь выходит какая-то не очень скорбная, без новостей об их делах.



    Да вообще, трындец полный...

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    бабаягаА зачем АИ выпустило эту статейку?


    Все хотят хайпануть

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Gangstarr

    бабаяга

    А зачем АИ выпустило эту статейку?



    Все хотят хайпануть



    Родители тех детей бы узнали и по хлебалу бы набили этим спорящим.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Поколение Пепси есть, добавилось поколение флешмоба. Приучили к шоу....

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    hello2018

    И уж тем более детям раздавать,никто не согласится



    А что с этими игрушками не так? Суеверие?...

    В статье сказано: есть новые, в упаковке. Почему не отдать в центр "Доброта", приют и т.п. организации?

    * на Руси издавна принято об ушедших в память раздавать хорошие вещи - это обычай, если вы не знали.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Вы бы живым так несли. Малоимущим, дед сады города, района. С игрушками лишнее. А если весь город придет? Камазами на свалку?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Они бы лучше устроили митинг по поводу коррупции, которая привела к трагедии!

  • vertex

    vertex
    51 минута назад

    artur-cyrybko

    Они бы лучше устроили митинг по поводу коррупции, которая привела к трагедии!



    Сказано же, ни один чиновник, ни мэр, ни губер не пострадал. Стрелочники быстренько уже назначились.

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