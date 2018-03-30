Благовещенские активисты поспорили, кто из них организовал стихийный мемориал

По словам благовещенцев, идея создания импровизированного мемориала принадлежит отнюдь не волонтеру Игорю Меметову, а другому благовещенцу – Сергею.

«У нас есть группа, в которой состоит 170-180 человек, Игоря там не было, а администратор этой группы – Сергей. И когда эта трагедия случилась, Сергей кинул клич: давайте группой организуем мемориал. Три человека, я, Сергей и Василий походили по городу и выбрали как раз то место, где мемориал сейчас. Василий с Сергеем снимают видео и скидывают в разные группы, куда нести цветы. Это подхватывает Игорь, видит, что место определили, выходит на Сергея, предлагает в девятом часу вечера туда ехать, но ему сказали, что у всех семьи и поехать не могут, но Игорь сказал, что поедет сразу. И он поехал туда, где мы определили место», – рассказала благовещенка Алена, которая принимала участие в выборе места.

Процесс выбора горожане снимали на телефон 26 марта за несколько часов до того, как там появились первые цветы и свечи.

«Группа, добрый вечер, вот мы сейчас по площади шарахаемся и думаем, где лучше цветы завтра к шести-семи вечера организовать, может быть, в середине дня. Вот фонтан, у кого какие предложения? Самый лучший вариант это здесь – сразу за Лениным, на вот этой приступке. Вот на этом пьедестале между Лениным и экраном, прямо посередине. У кого в группе есть те, кто плакатами занимается? Надо сделать плакат в память погибшим в городе Кемерово» – звучит на видеозаписи.

«Изначально да, мы планировали провести акцию, выбрали место, раскидали по группам, а Игорь просто первый пошел. Но для меня лично значения не имеет, кто был первым, мне это не надо, и меня эти выяснения, кто был первым, не интересуют», – высказался Сергей.

Игорь Меметов объяснил, что идея у него возникла еще до того, как он увидел в одной из групп видео с приглашением на площадь. Но не отрицает, что это видео помогло ему определиться с точным местом.

«Наверное, это все-таки наша общая идея. У меня изначально была идея сделать что-то подобное, и несколько мест было на примете: площадь Ленина, ротонда и площадь Победы. Возможно, видео с предложением площади Ленина мне и помогло. Но то, что я там пробыл с полдвенадцатого ночи до 7 утра – это факт. То, что я захотел это сделать – это факт. А то, что кто-то, помимо меня, хотел это сделать, ну если бы они хотели, они бы сделали, если бы они хотели прийти, они бы пришли. Думаю, это все-таки наша общая проблема. По поводу организационных моментов, может, это был я, может быть, они, не знаю. Там был первый я, все это налепил, я там ждал людей, но никто не пришел. В какой-то степени получается, что организатор данной акции я», – высказал свое мнение Игорь Меметов.

Вопрос первенства встал особенно остро, когда возникла проблема, куда девать принесенные к мемориалу игрушки. По некоторым подсчетам, их там около 700. Игорь Меметов хотел, чтобы игрушки пролежали на импровизированном мемориале ровно 9 дней со дня гибели в страшном пожаре взрослых и маленьких кемеровчан. Затем волонтер планировал вместе с администрацией решить, куда игрушки вывозить. Среди вариантов было – отвезти и положить их на детские могилки на кладбище на 17-м километре.

Рассматривался и вариант постирать их и отдать в социальный центр «Доброта» для малоимущих малышей. Когда об этом узнали участники группы Сергея, второй вариант их очень возмутил.

«У нас все подняли бунт. Мы везде по группам спросили, и все однозначно сказали, что игрушки несли люди для детей, которые на небе, и однозначно их увезут на кладбище деткам, которые на небе. Если надо игрушки детям найти, только киньте клич, мы соберем», – возмутилась благовещенка Алена.

Спор вызвала и дата вывоза игрушек. Часть из них группа Сергея решила увезти на кладбище не после 9 дней, а в пятницу, 30 марта, чтобы из-за дождя и снега они не потеряли внешний вид. Игорь был за то, чтобы отложить вопрос до понедельника.

В итоге все организаторы акции встретились у самого мемориала. Все вместе его привели в порядок: убрали увядшие цветы, часть игрушек все-таки увезли на кладбище и положили на могилки детей. Остальные останутся на стихийном мемориале до вторника. Решение, куда их деть, теперь собираются принимать сообща.

«После 9 дней уже порешаем, куда денем остальные. Большинство считает, что это как-то неправильно отдавать игрушки живым детям, если они предназначались не для этих целей. Большинство высказались за кладбище – это лучше, чем закопать, сжечь или выкинуть. Но тут много пластмассовых игрушек, еще в заводской упаковке, может быть, их отсортируем и все-таки передадим детям. Но это уже как люди проголосуют в группе», – сказал Сергей.

Также на 9-й день трагедии вечером на площади собираются провести акцию «Свеча памяти». По задумке Игоря Меметова, горожане со свечами в руках выстроятся в фразу «Мы помним, мы скорбим». Сейчас волонтер ищет добровольцев, которые помогут воплотить его идею в жизнь.