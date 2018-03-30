ОНФ объявил конкурс видеороликов про убитые дороги

Общероссийский народный фронт объявил конкурс видеороликов «Дорогам – зеленый цвет». Любой желающий может рассказать о дорожной проблеме в своем населенном пункте.

Цель конкурса – обратить внимание общественности и чиновников на проблемы качества дорог и безопасности дорожного движения, а также привлечь новых пользователей ресурса «Карта убитых дорог» ОНФ.

В ОНФ напомнили, что на «Карте убитых дорог» дороги окрашены в четыре цвета: красный (после того как ее отметили пользователи), желтый (если дорога добавлена в план ремонта), фиолетовый (отмеченный участок попал в планы ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги») и зеленый (дорогу капитально отремонтировали). Таким образом, активисты проекта ОНФ стремятся к тому, чтобы все дороги окрасились в зеленый цвет.

Участники конкурса должны представить видеоролики о дорогах, добавленных на «Карту убитых дорог» ОНФ. Это могут быть истории о том, как местные власти отремонтировали дорогу после ее появления на интерактивной карте, а также ролики с призывом обратить внимание на проблемный участок. Сюжет ролика ограничивается лишь воображением и креативностью автора. Единственное условие: он должен быть связан с дорожной тематикой. При этом условия конкурса не запрещают использовать графические редакторы. Длительность видео не должна превышать 90 секунд.

Участником конкурса может стать любой совершеннолетний гражданин. Причем у ролика может быть как один автор, так и авторский коллектив. Работы принимаются с 2 по 29 апреля текущего года.

Все желающие должны разместить видеоролики в любой из популярных соцсетей. Ссылка на видеоролик должна быть рабочей до конца года. Она передается в оргкомитет конкурса вместе с заявкой по электронной почте: konkurs@dorogi-onf.ru. В заявке необходимо указать ссылку на сайте www.dorogi-onf.ru на ту дорогу, о которой идет речь в ролике.

Технические требования к оформлению видеороликов опубликуют в положении о конкурсе на сайте www.dorogi-onf.ru. Видеоролики, прошедшие регистрацию, разместят в группах проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в социальных сетях. Организаторы подчеркнули, что ролики перед публикацией обязательно пройдут премодерацию. Участникам может быть отказано в публикации без объяснения причин.

«Важно, что конкурс будет всероссийским, мы приглашаем к участию жителей всех уголков нашей страны. В роликах может быть любое количество людей в кадре – зовите, пожалуйста, друзей, коллег, родных. В сюжетах мы приветствуем экспрессивную подачу: сообщайте все, что у вас накипело на душе, и используйте совершенно любой реквизит – кроме автомобилей, там может фигурировать все, что угодно, что поможет вам донести до зрителей главную идею. Главное, чтобы это не нарушало российское законодательство и правила дорожного движения», – сказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Итоги конкурса объявят 14 мая. Информация о победителях появится на сайте и в социальных сетях проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». «Для победителей мы подготовили ценные призы. Они смогут получить видеокамеру, оптический стабилизатор для телефона и фотоаппараты с моментальной печатью фотографий. Обязательно будут и поощрительные призы», – отметил Александр Васильев.