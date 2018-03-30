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сегодня, 14:54 0

В Благовещенске пожарные выезжали тушить возгорание в пятиэтажке

В Благовещенске пожарные выезжали тушить возгорание в пятиэтажке

30 марта в Благовещенске произошел пожар в 5-этажном доме по адресу: улица Калинина, 76. Горела квартира на верхнем этаже. Сейчас причину происшествия устанавливают специалисты.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило в 13:15. На место выехали 4 единицы техники и 11 человек личного состава. Пламя потушили, в результате квартира оказалась закопчена по всей площади. Люди не пострадали.

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#пожары #происшествия

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