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В Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуре сменилось руководство

В Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуре сменилось руководство

Приказом генерального прокурора РФ назначен новый Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор. Им стал советник юстиции Зюбин Олег Викторович.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры Олег Зюбин начал в 2006 году помощником прокурора Белогорского района Амурской области. Затем последовательно занимал должности помощника прокурора Райчихинска, помощника Амурского межрайонного природоохранного прокурора Амурской области, прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии прокуратуры Амурской области.

В 2017 году он был принят в Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру на должность заместителя Благовещенского межрайонного природоохранного прокурора.

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#жизнь

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