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сегодня, 14:31 0

В Тынде пьяная женщина пыталась скрыться от сотрудников ДПС на автомобиле

В середине марта сотрудники ДПС в районе городской бани Тынды остановили иномарку. При проверке документов выяснилось, что у водителя нет водительского удостоверения. Пока полицейские составляли административный протокол, женщина-пассажир пересела села за руль и начала движение.

Сотрудники ГИБДД потребовали женщину остановиться, однако она их проигнорировала. Но госавтоинспекторам удалось остановить машину за ближайшим перекрёстком.

Женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Ранее она была лишена прав на 1,5 года за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

В итоге в отношении амурчанки было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В настоящий момент его расследование окончено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областного МВД.

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#закон #происшествия #транспорт #Тында

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