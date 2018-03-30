Амурчанам запретили выходить на лед Бурейского водохранилища

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В Амурской области в связи с потеплением продолжают закрывать ледовые переправы и места выхода на лед. 29 марта закрыли место массового выхода на лед на Бурейском водохранилище.

В этот же день закрыли ледовую переправу в Мазановском районе на реке Селемдже. Она соединяла трассы Введеновка – Февральск – Экимчан и «Подъезд к поселку Ивановский», 1-11 километры.

В настоящее время в Приамурье продолжают работать три ледовые переправы – в Селемджинском, Тындинском и Зейском районах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.