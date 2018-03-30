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сегодня, 13:50 0

В Благовещенском районе выявили участок, заваленный отходами

В Благовещенском районе выявили участок, заваленный отходами
Фото: rsnamur.ru

Управление Россельхознадзора по Амурской области выявило нарушения в Благовещенском районе. Здесь был обнаружен земельный участок, заваленный отходами растительного происхождения.

Участок, о котором идет речь, находится вблизи села Кантон-Коммуна и принадлежит физическому лицу. Захламлению отходами подверглась площадь в 203 квадратных метра. При этом участок относится к землям сельскохозяйственного назначения.

По данному факту собственник участка был привлечен к административной ответственности. Ему выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

Ведомство подчеркивает, что собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от захламления различными отходами.

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#природа #происшествия

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