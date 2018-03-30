Полицейские помогли автопутешественнику, ехавшему в Крым из Приамурья

Фото: УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю. Алексей Харитонов и Иван Белкин

«Днем 24 марта лейтенанты полиции Алексей Харитонов и Иван Белкин несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения в Хилокском районе на федеральной автодороге Иркутск – Чита. Во время патрулирования госавтоинспекторы обратили внимание на автомашину "ВАЗ-21099" с поднятым капотом, которая стояла у обочины дороги.

Полицейские подъехали к транспортному средству и выяснили, что водитель следовал из Амурской области в Крым. Во время движения в автомобиле произошло замыкание и возгорание электропроводки. Мужчина быстро потушил пламя, но из-за поврежденных проводов не мог завести машину и продолжить движение», – рассказали изданию в УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю.

Сотрудники ГИБДД проследовали в Хилок, откуда привезли необходимую электропроводку, помогли водителю устранить неисправность и сопроводили его до ближайшей станции техобслуживания. После осмотра машины специалистами путешественник продолжил путь, поблагодарив инспекторов за помощь.