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сегодня, 13:18 2

Полицейские помогли автопутешественнику, ехавшему в Крым из Приамурья

Полицейские помогли автопутешественнику, ехавшему в Крым из Приамурья
Фото: УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю. Алексей Харитонов и Иван Белкин

В Забайкальском крае полицейские пришли на помощь автопутешественнику. Мужчина ехал из Амурской области в Крым, и по дороге в его машине случилось возгорание, автомобиль не мог ехать дальше, пишет «Заб.ру».

«Днем 24 марта лейтенанты полиции Алексей Харитонов и Иван Белкин несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения в Хилокском районе на федеральной автодороге Иркутск – Чита. Во время патрулирования госавтоинспекторы обратили внимание на автомашину "ВАЗ-21099" с поднятым капотом, которая стояла у обочины дороги.

Полицейские подъехали к транспортному средству и выяснили, что водитель следовал из Амурской области в Крым. Во время движения в автомобиле произошло замыкание и возгорание электропроводки. Мужчина быстро потушил пламя, но из-за поврежденных проводов не мог завести машину и продолжить движение», – рассказали изданию в УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю.

Сотрудники ГИБДД проследовали в Хилок, откуда привезли необходимую электропроводку, помогли водителю устранить неисправность и сопроводили его до ближайшей станции техобслуживания. После осмотра машины специалистами путешественник продолжил путь, поблагодарив инспекторов за помощь.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Трытата

    Трытата
    55 минут назад

    а просто на тросе дотащить то станции ТО....

  • Хмык

    Хмык
    50 минут назад

    Он их обманул. Он в Киев ехал.

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