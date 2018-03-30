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сегодня, 12:23 12

Иномарка в Благовещенске сбила двух девушек

Иномарка в Благовещенске сбила двух девушек
Фото: www.instagram.com/dtpgram_blg/

Утром в пятницу, 30 марта, в Благовещенске легковой автомобиль сбил сразу двух пешеходов. Происшествие произошло на перекрестке улиц 50-летия Октября и Кольцевой. По словам очевидцев, участники ДТП – женщины.

Как сообщили в пресс-службы областного управления ГИБДД, ДТП произошло утром в 8:30 в районе дома № 203 по улице 50-летия Октября. Легковой автомобиль Honda CR-V совершил наезд на двух девушек – 1998 и 2000 годов рождения, обе травмированы. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

В соцсетях очевидцы пишут, что машина, за рулем которой сидела женщина, проехала на запрещающий сигнал светофора. Одна из девушек-пешеходов пострадала незначительно, а вот у второй, как показалось свидетелям ДТП, серьезные травмы.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    2 часа назад

    Это прекратится когда-нибудь? Водители, вы когда в оба глаза начнете смотреть куда вы прете? Именно прете, не едете. Потому как уже регулярность появления в сводках о сбитых пешеходах становится пугающей!

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Епта, только вчера на 50 лет - Ленина еще желтый не загорелся мудак на ипсум уже тронулся, а на пешеходке по Ленина еще тетка дорогу не закончила переходить и едет же прямо на нее, как завороженный, действительно, что за хня творится с людьми!

  • hghhgh

    hghhgh
    2 часа назад

    лишение прав пожизненно

  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Проезжать на запрещающий стало видимо нормой, каждый день иду и вижу такую картину, ведь никого получается не наказывают за это нарушение, единично.Многие, через одного едут и смотрят в смартфон, а не на дорогу, звонят, короче беспредел на дороге да и в целом так во всех сферах, что вообще происходит, не пойму, не страна стала а не управляемый дурдом. Очень страшно, без шуток.

  • КП

    КП
    2 часа назад

    Пешеходы, помните, машина тяжелее человека. Хоть водитель в любом случае пострадает юридически, физически в любом случае пострадаете вы. Думайте, когда ступаете на проезжую часть.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

    Каюсь! Вчера проехал перекресток на желтый, запрещающий сигнал светофора! Но случилось это "... не по собственной воле, а по принуждению князя Милославского" <...>, который ехал позади меня.

  • Трытата

    Трытата
    1 час назад

    сердце кровью обливается, сама пол года на больничном просидела (пролежала),хоть и по сторонам смотрела прежде чем ступить на дорогу, а водитель оказался резвее..догнал таки меня..

  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    1 час назад

    Еще особенность передвижения отморозков по городу: с левого ряда мордой влезет перед тобой, еще и без поворотника, так как перед ним налево поворачивают и так уверенно-опевше прет и покер дым. Жалею, что не на Камазе. Ни одного животного не пропустил бы.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Давно пора установить камеры видеофиксации на каждом перекрёстке!

    Окупятся в первый же год!

    Благовещенские водители, видимо, не знают, что даже переезд линии "СТОП" является нарушением, не говоря уже, что единственным РАЗРЕШАЮЩИМ движение сигналом светофора является ЗЕЛЁНЫЙ свет!!!

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Oldlord

    Давно пора установить камеры видеофиксации на каждом перекрёстке!

    Окупятся в первый же год!



    Люто, бешено плюсую.

    Периодически смотрю на ютубе ролики с тестированием разного оборудования, в т.ч. видеорегистраторов и радар-детекторов. В западной части страны сей девайс практически на замолкает: то контроль перекрестка, то контроль выделенной полосы, то контроль скорости, то "Стрелка", то "Автодория" (последняя особенно коварно-изощренная штуковина, хрен ее обычным радар-детектором без GPS отловишь), то...

    Только когда водитель будет убежден, что за ним наблюдает некое "всевидящее око", которое, если чего углядит - получи штраф с тремя нулями, а то и права отдай, тогда, возможно что и сдвинется.

  • Иван

    Иван
    32 минуты назад

    Oldlord

    Давно пора установить камеры видеофиксации на каждом перекрёстке!

    Окупятся в первый же год!

    Благовещенские водители, видимо, не знают, что даже переезд линии "СТОП" является нарушением, не говоря уже, что единственным РАЗРЕШАЮЩИМ движение сигналом светофора является ЗЕЛЁНЫЙ свет!!!



    Я вот тоже не пойму почему перекрёстки не оборудовать камера, проезд на запрещающий, пересечение стоп-линии, непропуск пешехода, очень дорогие штрафы камеры бы окупились махом. Наверно потому что главные ездоки на красный слуги народа на "бюджетных" лексусах....

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    15 минут назад

    Расстреливать таких водителей, органы нуждающимся.

    Если вина легкая - кастрировать, чтобы не нарожали выбледков!

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