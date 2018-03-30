Иномарка в Благовещенске сбила двух девушек

Фото: www.instagram.com/dtpgram_blg/

Утром в пятницу, 30 марта, в Благовещенске легковой автомобиль сбил сразу двух пешеходов. Происшествие произошло на перекрестке улиц 50-летия Октября и Кольцевой. По словам очевидцев, участники ДТП – женщины.

Как сообщили в пресс-службы областного управления ГИБДД, ДТП произошло утром в 8:30 в районе дома № 203 по улице 50-летия Октября. Легковой автомобиль Honda CR-V совершил наезд на двух девушек – 1998 и 2000 годов рождения, обе травмированы. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

В соцсетях очевидцы пишут, что машина, за рулем которой сидела женщина, проехала на запрещающий сигнал светофора. Одна из девушек-пешеходов пострадала незначительно, а вот у второй, как показалось свидетелям ДТП, серьезные травмы.